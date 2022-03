Le manifestazioni per l'Ucraina e le proteste dei no green pass: strade chiuse e bus deviati nel weekend

Sarà un week end denso di appuntamenti quello del 5 e 6 marzo a Roma. Tra manifestazioni per lo stop alla guerra in Ucraina, le proteste dei no green pass e gli eventi sportivi, il calendario è ricco. Si inizierà sabato con ben due appuntamenti per la pace che potrebbero richiare in piazza, si stima, almeno 35 mila persone in due diverse piazze. Per consentire il corretto svolgimento degli eventi, saranno deviati bus e chiuse strade. Ecco cosa ci aspetta nel week end.

Le manifestazioni per la pace di sabato

Nel pomeriggio doppia manifestazione nazionale per la pace in Ucraina, indetta dal sindacato Cgil. Dalle 14 alle 16 appuntamento a piazza della Repubblica. E' prevista la partecipazione di 15 mila persone. Sempre nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, manifestazione anche in piazza di Porta San Giovanni. In questo caso è prevista la partecipazione di 25 mila persone. Divieti di sosta a piazza della Repubblica; piazza di Porta San Giovanni; viale Carlo Felice e via Andrea Provana. Possibili deviazioni per 26 linee 3, 16, 40, 51, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 100, 160, 170, 360, 492, 590, 792, 910 e H.

I no green pass al Circo Massimo

Dalle 15 alle 18, in piazzale Ugo La Malfa, manifestazione di dissenso alle attuali prescrizioni governative disposte a contrasto della diffusione epidemiologica. Prevista la partecipazione di 1.000 persone. Nell’eventualità che i partecipanti raggiungano un numero superiore a quello previsto, l’iniziativa si sposterà all’interno dell’arena del Circo Massimo. L'evento è indetto dall'associazione "Popolo della Famiglia". In caso di chiusure al traffico su via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, potranno essere deviate le linee 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Sabato c'è Roma - Atalanta

All'Olimpico, dalle 18 Roma-Atalanta. L'area del Foro Italico è servita dal tram 2 e da 14 linee di bus: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Qui maggiori dettagli sui percorsi bus.

Altra marcia per l'Ucraina anche la domenica

Manifestazioni per la pace in Ucraina organizzate dall'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia. Saranno dalle 14 alle 15,30 a piazza della Repubblica (attese 2mila persone) e dalle 16,30 alle 18 a piazza Madonna di Loreto, accanto a piazza Venezia (annunciata la partecipazione di 3mila persone). In caso di chiusure al traffico, saranno deviate le linee H, C3, 5, 14, 16, 40, 50, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 71, 80, 82, 83, 85, 100, 105, 117, 150F, 160, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 910.

C'è la Roma Ostia e si corre

Dalle prime ore del mattino e sino alle 15,30 è in programma la mezza maratona Roma (dall'Eur)-Ostia, lungo la Colombo. Chiusure al traffico e deviazioni o limitazioni per i bus di 27 linee: 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788, 791, C7 e C13. Qui i dettagli.

L'omaggio alle donne

In vista della Giornata per i diritti delle donne, in programma due appuntamenti in IV e V Municipio, "Donne al IV" e "Donne al V". Dalle 6 alle 21 deviata la linea 111Festiva per un evento in via delle Cave di Pietralata - con la chiusura al traffico tra via Galante e via Tedeschi. Disattivate due fermate in via Cave di Pietralata e una terza a largo Beltramelli. Sempre dalle 6 alle 21, verrà chiusa al transito via di Tor Sapienza tra piazza De Cupis e via De Andreis: deviate le linee 150F e 313. Disattivate sei fermate in via di Tor Sapienza. Chiusura prevista anche in via dei Platani, tra piazza dei Mirti e via Tor de' Schiavi. Deviata la linea 450.