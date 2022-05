Due giugno, le prove della parata tra lunedì e martedì: le strade chiuse e i bus deviati

Dalle 23 di lunedì 30 maggio alle 5.30 di martedì 31, si svolgeranno le prove generali della parata militare del 2 Giugno. Lo svolgimento prevede lo schieramento di truppe e veicoli militari su viale delle Terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio, la Colombo (Numa Pompilio/Porta Ardeatina) da dove inizieranno a sfilare in direzione di via dei Fori Imperiali lungo piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena.

Dalle 23 di lunedì alle 5.30 di martedì saranno chiuse al traffico via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali.

Nella notte di martedì, da mezzanotte e trenta alle 5,30, chiuderanno anche piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca e via del Circo Massimo. Su piazza di Porta Capena sarà assicurato il transito della linea 8 in entrata e in uscita dalla rimessa.

Resteranno transitabili le direttrici di traffico:

- Botteghe Oscure-Astalli-Plebiscito (dove la circolazione sarà modificata a doppio senso)

-Corso-Plebiscito e Plebiscito-Corso

-Magnagrecia-Britannia-Acaia-Cilicia

Tutti il complesso di interventi che verranno adottati sulla viabilità comporterà la deviazione delle linee 3Nav, 51, 75, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 671, 714, 792 e la navetta sostitutiva MB che dalle 21 sostituisce i treni della metro tra Castro Pretorio e Laurentina. Sarà necessario deviate anche i bus notturni delle linee nMB, nME, nMc, n5, n11, n90, n46, n913, n70, n8, n716, n3d, n3s, n98, n543, n904 e n201.