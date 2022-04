Le strade chiuse e i bus deviati a Roma sabato 23 e domenica 24 aprile

Sabato, ma soprattutto domenica, a Roma ci sono una serie di strade chiuse e bus deviati. Il 23 aprile si svolgeranno lavori di manutenzione sulla rete elettrica in piazzale Flaminio. Per tutta la durata del servizio, i tram delle linee 2 (piazza Mancini-piazzale Flaminio) e 3L (stazione Trastevere-Valle Giuila) viaggeranno su bus. I tram della linea 19 saranno sostituiti da bus sulla tratta Porta Maggiore-piazza Risorgimento.

Sabato 23 e domenica 24 aprile, invece, i lavori che stanno interessando la metro B saranno sospesi e il servizio della linea sarà quindi attivo su tutta la tratta anche in orario serale.

Lavori in via Castani

Dalle 8 alle 22, in via dei Castani, nel tratto compreso tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice, si svolgerà la manifestazione Socio Culturale promossa dall’Associazione “Ars Ludica. Prevista la deviazione delle linee C5, 450, 542.

Strade chiuse per il gran premio della liberazione

Domenica 24 e lunedì 25 aprile, dalle 9 alle 18 circa, si svolgerà il Gran Premio ciclistico della Liberazione, con partenza e arrivo nell'area di Terme di Caracalla. Dalle 7,30 alle 19, sono previste deviazioni per le linee bus 160, 671, 714, 715, 792. Questo il percorso interessato alla gara: viale delle Terme di Caracalla (corsia laterale stadio delle Terme), via Antoniniana, viale Baccelli, largo delle Terme di Caracalla, viale delle Terme di Caracalla, (Arco di Porta Ardeatina), viale di Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto, viale Baccelli, inversione altezza viale Antoniniana e ritorno su viale Baccelli, largo Vittime Terrorismo, viale delle Terme di Caracalla (corsia laterale stadio delle Terme).

Domenica festa per il Natale di Roma

Dalle 10,30 alle 13,30 circa, nell’ambito delle celebrazioni per il 2775° Natale di Roma, si svolgerà una parata in costume d’epoca romana, realizzata dal “Gruppo Storico Romano”, cui è prevista la partecipazione di circa 1.500 persone. I partecipanti si raduneranno alle 9.30, presso il Circo Massimo (lato via dei Cerchi), da dove alle 11 partiranno sul seguente percorso: via dei Cerchi, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali (area pedonale festiva), piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi, Circo Massimo. Previste deviazioni per le linee 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781 e C3. Il grosso delle deviazioni bus è previsto tra le 10 e le 13,30. Via dei Cerchi sarà chiusa tra le 7 e le 18 circa.

Manifestazioni a Roma

Dalle 14 alle 19, manifestazione religiosa Sikh nell'area di piazza Vittorio. Divieti di sosta sulla piazza, tra via dello Statuto e via Napoleone III. Possibili chiusure al traffico e possibili deviazioni, quindi, per le linee: 5, 14, 16, 50, 70, 71, 75, 105, 117, 360, 590, 649, 714 e C3.

Dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20, nell’area pedonale di piazza Walter Rossi, avranno luogo iniziative per la commemorazione di Walter Rossi. Prevista la partecipazione di 100 persone. Domenica e lunedì via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale, come sempre nei festivi. Deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica e in quella tra domenica e lunedì, si sposta la nMB.

Lazio-Milan

Alle 20,45 domenica, presso lo Stadio Olimpico, incontro di calcio Lazio-Milan valevole per il campionato di Calcio di Serie A. L’area dello stadio è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus. Si tratta dei collegamenti: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Dalle 13 scatteranno i divieti di sosta nell'area del Foro Italico. Dalle 18, per motivi di ordine pubblico, sarà disposta la chisura al traffico di viale Tor di Quinto, nel tratto compreso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz.