Le strade chiuse e i bus deviati per la festa del due giugno a Roma

3NAV dalle ore 23.00 a fine servizio In direzione stazione Trastevere: da piazza Santa Croce in Gerusalemme, via Nola, via la Spezia, largo Brindisi, via Magna Grecia, via Britania, via Acaia, via Cilicia, V. Marco Polo, piazzale Ostiense, via Marmorata, normale di linea. In direzione piazza di Porta Maggiore: da via Marmorata, piazzale Ostiense, viale Marco Polo, via Cilicia, via Acaia, via Britania, piazza Tuscolo, via Magna Grecia, via Faleria, via Appia nuova (direzione centro), piazzale Appio, via Carlo Felice, normale di linea.

51 (circolare) dalle ore 23.00 a fine servizio Proveniente da viale Castrense: da piazzale Appio, piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’ Esquilino, via Cavour, via Panisperna, via Milano, Traforo Umberto I, largo del Tritone, via del Tritone, piazza San Claudio, via San Claudio, via del Corso, piazza Venezia, rotatoria della piazza, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via Nazionale, via A. Depretis, piazza dell’ Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni.

75 dalle ore 23.00 a fine servizio In direzione piazza Indipendenza: da Ponte Sublicio, lungotevere Aventino, via di Santa Maria in Cosmedin, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via Nazionale, via Depretis, piazza dell’Esquilino, via Cavour, normale di linea. In direzione via Poerio: da via Cavour , via Santa Maria Maggiore, via Panisperna, via Milano, via Nazionale, via IV Novembre, via Cesare Battisti, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via di Santa Maria in Cosmedin, lungotevere Aventino, piazzale dell’Emporio, ponte Sublicio, normale di linea.

81 dalle ore 23.00 a fine servizio In direzione piazza Risorgimento: da piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via dell’ Esquilino, via Cavour, via Santa Maria Maggiore, via Panisperna, via Milano, via Nazionale, via IV Novembre, via Cesare Battisti, piazza Venezia, normale di linea. In direzione piazza R. Malatesta: da piazza Araceli, piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via Nazionale, via Depretis, piazza dell’ Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, normale di linea.

85 dalle ore 23.00 a fine servizio In direzione stazione Termini: da via Merulana, prosegue su via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via dell’ Esquilino, piazza dell’Esquilino, via Cavour, via Santa Maria Maggiore, via Panisperna, via Milano, Traforo Umberto I, largo del Tritone, via del Tritone, normale di linea. In direzione Arco di Travertino: da via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, normale di linea.

87 dalle ore 23.00 a fine servizio In direzione viale Giulio Cesare: da via Merulana, prosegue su via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via dell’ Esquilino, piazza dell’ Esquilino, via Cavour, via santa Maria Maggiore, via Panisperna, via Milano, via Nazionale, via IV Novembre, via Cesare Battisti, piazza Venezia, normale di linea. In direzione largo dei Colli Albani: da piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via Nazionale, via Depretis, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza santa Maria Maggiore, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, normale di linea

118 (circolare) dalle ore 23.00 a fine servizio Proveniente da Appia Nuova/Quintili: da via Appia Antica via delle Mura Latine, via Talamone, via Latina, via Cameria, via delle Mura Latine, via Appia Antica normale itinerario di linea direzione Appia/Quintili.

160 dalle ore 23.00 a fine servizio In direzione piazzale Washington: da via Cristoforo Colombo, Circonvallazione Ostiense, via G. Pullino, via G. Benzoni, via Matteucci, via Ostiense, Porta San Paolo, via Marmorata, lungotevere Aventino, via di Santa Maria in Cosmedin, piazza Bocca della verità, normale di linea. In direzione piazza le dei Caduti della Montagnola: da piazza Bocca della Verità, via di Santa Maria in Cosmedin, lungotevere Aventino, piazzale dell’Emporio, via Marmorata, Porta San Paolo, via Ostiense, via Matteucci, via G. Benzoni, Circonvallazione Ostiense, via Cristoforo Colombo, normale di linea.

628 dalle ore 23.00 a fine servizio In direzione via Volpi: da via Satrico, piazza Epiro inversione di marcia, via Satrico, via Acaia, via Cilicia, via Marco Polo, Porta San Paolo, via Marmorata, lungotevere Aventino, via di Santa Maria in Cosmedin, via Petroselli, normale di linea. In direzione via Cesare Baronio: da piazza Bocca della Verità, via di Santa Maria in Cosmedin, lungotevere Aventino, piazzale dell’Emporio, via Marmorata, Porta San Paolo, piazzale Ostiense, viale Marco Polo, via Cilicia, via Satrico, normale di linea.

671 dalle ore 23.00 a fine servizio In direzione Arco di Travertino: da via Cristoforo Colombo, via Cilicia, via Acaia, via Britania, piazza Tuscolo, normale di linea. In direzione piazzale Nervi: da via Galia, via Licia, piazza Epiro, via Satrico, via Acaia, via Cilicia, via Marco Polo, via Luigi Roncinotto, via Beccari, via Cristoforo Colombo, normale di linea.

714 dalle ore 23.00 a fine servizio In direzione stazione Termini: da via Cristoforo Colombo, via Cilicia, via Acaia, via Britania, piazza Tuscolo, via Galia, piazzale Metronio, via Amba Aradam, normale di linea. In direzione piazzale Nervi: da via Merulana, piazza di Porta San Giovanni, via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Britania, via Acaia, via Cilicia, via Marco Polo, via Luigi Roncinotto, via Beccari, via Cristoforo Colombo, normale di linea.

792 dalle ore 23.00 a fine servizio In direzione via Eudes: da piazza di Porta San Giovanni, piazzale Appio, via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Britania, via Acaia, via Cilicia, via Marco Polo, via Luigi Roncinotto, via Beccari, via Cristoforo Colombo, normale di linea. In direzione Porta San Giovanni: da via Cristoforo Colombo, via Cilicia, via Acaia, via Britania, piazza Tuscolo, via Galia, piazzale Metronio, via Amba Aradam, normale di linea.

MB dalle ore 23.00 a fine servizio In direzione stazione metro Laurentina: da via Cavour, via Liberiana, piazza santa Maria Maggiore, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, piazza Porta San Giovanni, piazzale Appio, via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Britania, via Acaia, via Cilicia, via Marco Polo, piazzale Ostiense, Porta San Paolo, normali di linea In direzione Castro Pretorio: da piazzale Ostiense, viale Marco Polo, via Cilicia, via Acaia, via Britania, piazza Tuscolo, via Magna Grecia, via Faleria, via Appia nuova (direzione centro), piazzale Appio, piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, via Cavour, normale di linea.

n5 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione piazza Venezia : da via del Corso, via del Plebiscito, corso Vittorio Emanuele II, largo Argentina, via Florida, via della Botteghe Oscure (dove effettua capolinea provvisorio). In direzione via Palmiro Togliatti: da via degli Astalli, via del Plebiscito, via del Corso, normale di linea.

n8 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione via dei Capasso: da via Nazionale, Traforo Umberto I, largo del Tritone, via del Tritone, largo Chigi, via del Corso, via del Plebiscito , largo Argentina, corso Vittorio Emanuele II, Ponte Vittorio Emanuele II, Lungotevere fino a Ponte Garibaldi, piazza Sonnino, normale di linea In direzione stazione Termini: da via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, Traforo Umberto I, via Nazionale, normale di linea.

n11 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione piazza Venezia: da via Nazionale, Traforo Umberto I, largo del Tritone, via del Tritone, largo Chigi, via del Corso, via del Plebiscito, largo Argentina, via Florida, via della Botteghe Oscure (dove effettua capolinea provvisorio). In direzione Grotte Celoni: da via degli Astalli, via del Plebiscito, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, Traforo Umberto I, via Nazionale, normale di linea.

n46 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione stazione Monte Mario: normale di linea. In direzione stazione Termini: da via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, via del Corso, normale di linea

n70 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione piazzale Clodio: da via Nazionale, Traforo Umberto I, largo del Tritone, via del Tritone, largo Chigi, via del Corso, via del Plebiscito normale di linea. In direzione stazione Termini: da via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, Traforo Umberto I, via Nazionale, normale di linea.

n90 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione piazza Venezia: da via del Corso, via del Plebiscito, largo Argentina, via delle Botteghe Oscure (dove effettua capolinea provvisorio). In direzione Monte Giberto: da via degli Astalli, via del Plebiscito, via del Corso, normale di linea.

n98 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione stazione Termini: da via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, Traforo Umberto I, via Nazionale, normale di linea. In direzione Mazzacurati: da via Nazionale, Traforo Umberto I, largo del Tritone, via del Tritone, largo Chigi, via del Corso, via del Plebiscito, normale di linea.

n201 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione piazza Venezia: da via del Corso, via del Plebiscito, largo Argentina, via delle Botteghe Oscure (dove effettua capolinea provvisorio). In direzione via Antonio Conti: : da via degli Astalli, via del Plebiscito, via del Corso, normale di linea.

n543 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione piazza Venezia: da via del Corso, via del Plebiscito, largo Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure (dove effettua capolinea provvisorio). In direzione V. Vertunni: da via degli Astalli, via del Plebiscito, via del Corso, normale di linea.

n716 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione stazione Termini: da piazza dell’Emporio, lungotevere Aventino /Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, Traforo Umberto I, via Nazionale, normale di linea. In direzione stazione metro Laurentina: da via Nazionale, Traforo Umberto I, largo del Tritone, via del Tritone, largo Chigi, via del Corso, via del Plebiscito, largo Argentina, corsa Vittorio Emanuele II, Ponte Vittorio Emanuele II, Lungotevere, Ponte Sublicio, via Marmorata, normale di linea.

n904 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione piazza Venezia: limita in via delle Botteghe Oscure (dove effettua capolinea provvisorio). In direzione Bedeschi: da via degli Astalli, via del Plebiscito, normale di linea.

n913 Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione piazza Venezia: da via del Corso, via del Plebiscito, largo Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure (dove effettua capolinea provvisorio). In direzione via Tarsia: da via degli Astalli, via del Plebiscito, normale di linea.

n3d (circolare) Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio Proveniente da piazzale Ostiense: da piazza Santa Croce in Gerusalemme, via Nola, via la Spezia, largo Brindisi, via Magna Grecia, via Britania, via Acaia, via Cilicia, viale Marco Polo, piazzale Ostiense.

n3s (circolare) Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio Proveniente da piazzale Ostiense: da viale Marco Polo, via Cilicia, via Acaia, via Britania, piazza Tuscolo, via Magna Grecia, via Faleria, via Appia nuova (direzione centro), piazzale Appio, via Carlo Felice, normale di linea.

nMB Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione stazione Rebibbia: da Porta San Paolo, via Marmorata, piazza dell’ Emporio, lungotevere Aventino/Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via ia degli Astalli, via del Plebiscito, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, Traforo Umberto I, via Nazionale, via Depretis, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, normale di linea. In direzione stazione metro Laurentina: da viale E. De Nicola, via L. Einaudi, piazza della Repubblica, via Nazionale, Traforo Umberto I, largo del Tritone, via del Tritone, largo Chigi, via del Corso, via del Plebiscito, corso Vittorio Emanuele II, Ponte Vittorio Emanuele II, Lungotevere, Ponte Sublicio, via Marmorata, piazza Porta San Paolo, normale di linea.

nME Martedì 31 maggio da inizio a fine servizio In direzione piazza Venezia: limita in piazza di Porta San Paolo. In direzione stazione Cristoforo Colombo: dal capolinea provvisorio in piazza di Porta San Paolo, normale di linea.