Week end di carnevale a Roma, sfilate in tanti quartieri: deviate 23 linee bus e strade chiuse

Dal centro in periferia. Sono tante le sfilate di carnevale previste a Roma nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 febbraio. Eventi che costringeranno Atac a deviare più di 20 linee bus e alla polizia locale a chiudere diverse strade. La più grande è quella prevista per domani, dalle 15 alle 18 del 18 febbraio.

Attese circa 1.500 persone, che partendo da via di Santa Croce in Gerusalemme 55 faranno ritorno dopo aver percorso via di Santa Croce in Gerusalemme, via Conte Verde, piazza Vittorio Emanuele II, via Conte Verde e via di Santa Croce in Gerusalemme. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento dell’iniziativa, per tutta la durata della sfilata, saranno previsti divieti di sosta con rimozione forzata lungo l’intero itinerario indicato. Durante l'evento saranno deviate o limitate le linee 50, 105, 360, 590, 649 e linee tram 5 e 14.

Dalle 14,30 a cessate esigenze, a Monti Tiburtini, sfilata di carri allegorici per la 40^ edizione carnevalesca della parrocchia di Sant'Atanasio. I partecipanti sfileranno per via Benedetti, largo Zamorani, via Bargellini, via Rossi, via Checchi, via Lodi, via Algranati, via dei Durantini, via Amoretti, via dei Monti Tiburtini, via Meda, via Benedetti (Parrocchia). Previste deviazioni di percorso per le linee 61, 111, 542, 544.

Domenica in via di Tor Sapienza e in via Filippo de Pisis, dalle 14 alle 20 si svolgerà la manifestazione “Carnevale e non solo”. Durante l’evento saranno deviate le linee 437 e 314: la 437 sarà interessata da deviazione nel solo percorso in direzione della stazione Rebibbia che proseguirà per via de Chirico e via Collatina riprendendo da qui il normale percorso. La 314 invece, sarà deviata nelle due direzioni ma limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 14 e le 16,30. Verso largo Preneste, i bus proseguiranno per via Collatina, via De Chirico e via Prenestina. Stesso percorso inverso per i bus diretti al capolinea di Largo Rotello. Per la linea 314 è prevista la soppressione di otto fermate in via di Tor Sapienza e una in via Prenestina mentre per la 437 verranno soppresse due fermate in via di Tor Sapienza e una in via de Pisis.

Dalle 13,30 alle 18, a Selva Candida, si svolgerà un corteo carnevalesco che da via Cogliate percorrerà via Rezzato fino a piazza Sabbioneta. Le vetture della linea 904 saranno deviate: i bus provenienti da circonvallazione Cornelia, da via della Riserva Grande proseguiranno fino al capolinea di largo Ines Bedeschi. In senso opposto, percorreranno interamente via della Riserva Grande fino a via di Selva Candida dove riprenderanno il normale itinerario. Per questa manifestazione, tra le 13 e le 19 cambieranno anche i percorsi delle linee 028 e 998. La 028 non raggiungerà il capolinea di via San Basilide, limitando le corse a via della Riserva Grande, atezza fermata numero 75635 (alcuni metri prima del civico 162. La 998, da largo Codogno proseguirà per via di Casal del Marmo, via Boccea, via di Selva Candida, via Casorezzo, via Gorgonzola, normale percorso.

Dalle 14,30, a Monti Tiburtini altro appuntamento con la 40^ edizione carnevalesca dalla parrocchia di Sant'Atanasio. I carri allegorici sfileranno lungo il seguente percorso: via Benedetti, largo Zamorani, via Checchi, via Tiburtina, via Cave di Pietralata, via Filippo Meda, rientro in parrocchia. Temporanea deviazione percorso linee 111F e 544. Disattivate 9 fermate.

Dalle 15,30 alle 19,30 per il Carnevale Borgo Isola Farnese saranno chiuse al traffico via dell'Isola Farnese e piazza della Colonnetta. Prevista la deviazione della linea 032 in arrivo dalla stazione La Storta. Non transiterà in via dell'Isola Farnese.

Dalle 14 alle 20, a Tor Sapienza, sfilata carnevalesca lungo il seguente itinerario: piazza De Cupis, via di Tor Sapienza, viale Filippo De Pisis. Prevista la deviazione per le linee bus 150F e 313.