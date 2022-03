Rugby all'Olimpico, domenica ecologica e no green pass: le strade chiuse nel week end

Strade chiuse e autobus deviati per questo week end, del 12 e del 13 marzo, a Roma. Una serie di eventi accompagneranno il fine settimana, con i romani che dovranno anche fare i conti con la domenica ecologica ed il conseguente blocco della circolazione nell'area della fascia verde.

Sabato sarà la giornata dei Sei Nazioni. Dalle 15,15, all'Olimpico, Italia-Scozia daranno vita da una emozionante giornata di rugby. Possibili le ripercussioni per la viabilità della zona, in particolare nelle fasi di afflusso e deflusso dei supporter delle due tifoserie.

Come andare all'Olimpico

L'area del Foro Italico è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Chi arriva dalla stazione Termini può prendere la metro A (direzione Battistini) per 4 fermate e scendere alla stazione Flaminio. Da lì c'è il tram 2 che conduce fino al capolinea in piazza Mancini. Da dove si può proseguire a piedi verso lo Stadio Olimpico oltrepassando il ponte Duca d’Aosta. Chi invece con la metro arriva alla stazione Ottaviano (linea A/zona San Pietro), può scegliere di utilizzare la bicicletta percorrendo la ciclabile in direzione di viale Angelico.

Su via Capoprati, dopo circa 2 km, si giunge a ponte Duca d’Aosta. Salite le scale a livello strada, si lascia la bici nel parcheggio che si trova a sinistra dell’obelisco. Altrimenti, sempre da metro Ottaviano, si prosegue con la linea bus 32 sino a piazza de Bosis, di fronte allo stadio. A disposizione dei ciclisti ci sono rastrelliere anche al parcheggio di via Franchetti e a quello di via Nigra.

Blocco del traffico domenica 13 marzo

Il tredici marzo va in scena la quarta e ultima domenica ecologica della stagione invernale. Nella Fascia Verde, stop al traffico privato (con alcune deroghe) dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. Qui i dettagli. Anche la domenica via dei Fori Imperiali sarà pedonale, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB.

Proteste dei no green pass

Dalle 14 alle 19 circa 5 mila persone manifesteranno nell'area del Circo Massimo contro il Green pass. Possibili chiusure al traffico in via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, via di Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli. Deviazioni per le linee 30, 44, 51, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781 e C3.

Sempre domenica, doppio appuntamento per festeggiare il carnevale Boliviano. Dalle 9 alle 11,30 in largo Corrado Ricci. Sempre nella mattinata, dalle 12 alle 14, nell’area adiacente piazza della Madonna di Loreto. Ad entrambi gli eventi è prevista la partecipazione di circa 150 persone.