Le manifestazioni il sabato, il Sei Nazioni di rugby la domenica: bus deviati e strade chiuse a Roma nel week end

Sarà un week end ricco di appuntamenti e manifestazioni a Roma, con chiusure di traffico e bus deviati. Un programma che partirà già da venerdì pomeriggio quando, dalle 16 alle 19, andra in scne la protesta indetta dalla "Rete degli studenti medi" in largo Bernardino da Feltre, davanti al ministero dell'Istruzione, per protestare "contro le modalità dell'esame di maturità".

Sono stati così istituiti divieti di sosta, su largo Bernardino da Feltre e in viale Trastevere, nel tratto tra via Induno e largo Bernardino da Feltre. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 3bus, H, 44, 75, 115. Sarà il primo evento di un lungo fine settimana.

Doppia manifestazione sabato

Sabato andrà in scena una doppia manifestazione organizzata dalla Rete Kurdistan Italia per "chiedere la liberazione di Ochalan e la pace in Medio Oriente". Previsto un primo presidio a piazza dell'Esquilino, dalle 14 alle 15,30 (possibili deviazioni delle linee: C3, 16, 70, 71, 75, 117, 360, 590, 649, 714) e un secondo presidio a piazza di Porta San Giovanni, dalle 16 alle 19,30, in questo caso sono possibili deviazioni o limitazioni delle linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590, 792. In entrambi i casi, annunciata la presenza di mille persone.

Le Foibe

Ancora sabato, commemorazione delle Foibe anche nel quartiere Trieste. Tra le 18 e le 20, un corteo sfilerà tra piazza Trasimeno, via Clitunno, via Serchio, via Ticino, piazza Trento, via Postumia e piazza Dalmazia. Divieti di sosta su piazza Dalmazia (nel tratto tra via Postumia e via Arno). Possibili temporanee chiusure lungo il percorso. Deviazioni o limitazioni possibili per i bus delle linee 38, 80, 88 e 89. Nel quartiere Giuliano-Dalmata, sabato dalle 17 alle 19 è prevista una cerimonia commemorativa in piazza Giuliani e Dalmati.

Lo sport sabato e domenica

Sabato dalle 15 c'è la serie A con Lazio-Bologna. Possibili rallentamenti sulle strade attorno allo stadio, specialmente nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Per quanti volessero utilizzare il trasporto pubblico, ricordiamo che l'area del Foro Italico è servita dalle linee 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Domenica, invece, dalle 16 l'mpianto del Foro Italico ospiterà il debutto casalingo (avversaria '’Inghilterra) degli Azzurri del rugby nel Sei Nazioni 2022. L'area dello stadio è servita dal tram 2 (piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A-piazza Mancini) e da 14 linee di bus: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

La pedonalizzazione

Domenica, non solo sport perchè in programma anche la consueta pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali. Deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB.