Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 marzo

Con l’arrivo del weekend tornano i divieti e deviazioni sul trasporto pubblico causa manifestazioni, lavori pubblici e con lo sport con l’Olimpico teatro della partita del Sei Nazioni di Rugby.

Italia-Scozia all’Olimpico

Sabato 9 marzo alle ore 15:15 all’Olimpico si disputerà Italia-Scozia di rugby, match valido per il torneo Sei Nazioni. Per raggiungere l’impianto i tifosi potranno utilizzare il bus della linea 2 tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini e i seguenti autobus:

la linea 23 via Pincherle-piazzale Clodio

la linea 31 Laurentina/metro B-piazzale Clodio;

la linea 32 stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento;

la linea 53 il Centro e i Parioli con piazza Mancini;

la linea 69 largo Pugliese-piazzale Clodio;

la linea 70 via Giolitti/Termini-piazzale Clodio;

la linea 89 stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio;

la linea 168 stazione Tiburtina/via Guido Mazzoni-largo Maresciallo Diaz;

la linea 200 stazione Prima Porta-piazza Mancini;

la linea 201 Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini;

la linea 226 Grottarossa-piazza Mancini;

la linea 280 piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini;

la linea 301 Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A;

la linea 446 stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini;

la linea 628 piazza Cesare Baronio-Farnesina;

la linea 910 stazione Termini-piazza Mancini;

la linea 911 ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini;

la linea 982 stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade.

Sarà possibile raggiungere i punti scambio per proseguire verso lo stadio anche attraverso la linea 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A, la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.

Manifestazioni

Sempre nella giornata di sabato, dalle 13:00 alle 19:00 è previsto un corteo per chiedere il diritto a manifestare e il cessate fuoco a Gaza ed in Ucraina da piazza delal Repubblica ai Fori Imperiali. Alla manifestazione organizzata dalla Cgil nazionale parteciperanno circa 8mila persone che sfileranno passando per via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino e largo Corrado Ricci. Durante l’iniziativa saranno modificati i percorsi delle linee 5, 14, 16, 38, 40, 51, 60, 64, 66,70,71, 75, 82, 85, 87, 105,117, 118, 170, 223, 360, 590, 649,714, 910, H, C3.

Domenica 10 marzo invece a Piazza Santi Apostoli dalle 11:00 alle 13:00 si terrà la manifestazione "Stop al nuovo codice della strage" promossa da Legamabiente Lazio per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza stradale.

Alle 07:00 invece manifestazione “Vola Ciampino 2024”. Per questo motivo sarà vietato circolare in viale J.F. Kennedy per i veicoli provenienti da via dei Sette Metri e diretti a Ciampino. Modifiche anche al servizio pubblico per la linea 515 proveniente dalla Stazione Anagnina. Il mezzo giunto in via dei Sette Metri, svolterà su via della Marranella di Marino e poi in via Petrizzi per il capolinea provvisorio. Nella direzione opposta, bus su via delle Vigne di Morena e via dei Sette Metri da dove riprenderanno il normale percorso di linea. Cancellata la fermata in via J.F. Kennedy 20 mt. prima di via G. Spontini.

Potature

Domenica 10 marzo dalle 07:00 alle 20:00 resterà chiusa via Cilicia per potature. Vietato circolare nella suddetta strada con deviazioni dunque per le linee di bus 30 e 77. La 30, in direzione piazzale Clodio, da via Cristoforo Colombo si sposterà sulla circonvallazione Ostiense, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense, piazzale Ostiense, per poi proseguire con il regolare itinerario. La linea 77 proveniente da piazzale Ostiense, da viale Marco Polo proseguirà sulla Colombo, viale delle Terme di Caracalla, via Druso, piazzale Metronio, via Pannonia, piazza Epiro, via Satrico, normale percorso fino al ritorno su via Magna Grecia, via Gallia, di nuovo piazzale Metronio, via Druso, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, via della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, normale percorso. Sette le fermate sospese.