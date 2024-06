Le strade chiuse a Roma sabato 8 e domenica 9 giugno

Fine settimana intriso di sport nella Capitale con l’avvio dei Campionati Europei di Atletica Leggera che condizionerà il trasporto pubblico non solo nell’area del Foro Italico.

Gli Europei di Atletica

Da cerchiare in rosso la data del 9 giugno quando si correranno la mezza Maratona 21 km con partenza dai Fori Imperiali e arrivo all’Olimpico, e la Mass Race di 10 km con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali.

Per consentire il regolare svolgimento delle gare i provvederà a delle chiusure del traffico dalle ore 08:30 alle 12:30 per alcune strade del Centro, Prati e Foro Italico dalle ore 08:30 alle 12:30. Per questa ragione subiranno delle modifiche al proprio percorso le seguenti 49 linee del trasporto pubblico: H, C2, C3, 19Nav,23, 30, 32, 34, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990. Sospensioni per la 40 dalle 07:57 alle 12:43; la 64 dalle 07:35 alle 12:28; la 70 dalle 07:20 alle 12:25; la 280 dalle 07:35 alle 12:46.

Elezioni Europee 2024

Sabato e domenica anche a Roma si vota per le Europee. Per consentire anche agli elettori diversamente abili di votare il Comune ha previsto un servizio per il trasporto, mediante pulmini attrezzati, tra le abitazioni e i seggi elettorali. Il servizio va prenotato ai numeri 06/67692540 - 06/67692541 nei seguenti giorni ed orari:

sino a venerdì 7 giugno, dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00;

sabato 8 giugno dalle 08:00 alle 23:00;

domenica 9 giugno dalle 07:00 alle 23:00.

Altro

Sabato 8 giugno dalle ore 18:00 sarà chiusa piazza della Colonnetta per una manifestazione a Isola Farnese col bus 032 che salterà la fermata in piazza.

Domenica il mercato di Porta Portese costringerà alle deviazioni le linee 170, 719 e 781 e ci sarà la pedonalizzazione festiva a via dei Fori Imperiali, deviazione per le linee 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta anche il notturno della metro B.