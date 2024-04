Le strade chiuse a Roma sabato 6 e domenica 7 aprile

Fine settimana ricco per la Capitale con manifestazioni sportive e non solo, con il Derby fra Roma e Lazio a fare da padrone. Tutti eventi che comporteranno modifiche al trasporto pubblico e privato.

Potature

Sabato 6 dalle ore 07:00 alle 17:00 potature in Piazza Cairoli che comporta la chiusa della corsa del tram in via Arenula. La linea 8 sarà così sostituita dai bus sostitutivi attivi dalla mattina fino alle ore 20:00. Le prime partenze dei tram dai capolinea, la sera, saranno alle 20:03 da piazza Venezia e alle 19:35 da Casaletto. La linea 781 sarà limitata in via del Teatro Marcello, da inizio servizio alle 20:00.

Nella stessa giornata e negli stessi orari lavori di potatura anche a Testaccio. Qui sarà chiusa via Galvani nel tratto tra via Beniamino Franklin e via Zabaglia. Deviate le linee 718, 719, 775.

Domenica 7 aprile dalle 07:30 alle 17:30, a Corso Trieste si terrà un intervento a cura del Dipartimento Ambiente per verificare la stabilità delle alberature. La strada sarà chiusa al transito tra via Nomentana e via Trau. Deviazioni per le linee 38, 80, 88 e 89 sul percorso Regina Margherita-Buenos Aires-Tagliamento.

Il Derby

Sabato 6 aprile alle ore 18:00 si gioca all’Olimpico il Derby Roma-Lazio (qui le probabili formazioni della stracittadina). Per la partita e per lo spettro scontri e antisemitismo in città è scattato il piano sicurezza con oltre un migliaio di uomini delle forze dell’'ordine con il supporto per la viabilità degli agenti della polizia municipale in azione. Qui tutte le informazioni per raggiungere l’impianto.

Lo sport

Domenica 7 aprile dalle ore 09:30 alle 11:30 in Centro è in programma la competizione sportiva Run for Autism, comprendente una maratona di 10 chilometri e una corsa non competitiva di 5 chilometri. I corridori partendo da piazza Bocca della Verità seguiranno via Petroselli (metà carreggiata), via del Teatro Marcello (metà carreggiata), piazza Venezia (percorso transennato lato Altare della Patria), via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi, passaggio nel Circo Massimo, piazzale di Porta Capena (corsia a ridosso Circo Massimo), via del Circo Massimo, via della Greca e piazza della Bocca della Verità. La gara principale di 10 chilometri effettuerà lo stesso percorso due volte. Per il regolare svolgimento della corsa saranno deviate le linee C3, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F.

Sempre domenica sport e salute si uniscono con l’evento giunto alla sua settima edizione Bicinrosa. La manifestazione sportiva promossa mira a sensibilizzare sul tema della prevenzione dei tumori al seno e sull’importanza dei corretti stili di vita. Le biciclette partendo dallo stadio Nando Martellini sfileranno su largo Cavalieri di Colombo, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci sino al Foro di Traiano. Da questo punto invertiranno il senso di marcia tornando al punto di partenza.

Le manifestazioni

Si parte sabato quando dalle ore 11:00 alle 13:00 in Centro a piazza Santi Apostoli circa 600 persone parteciperanno alla manifestazione politica “per l’apertura della campagna elettorale del movimento Sud chiama Nord”. Per l’occasione divieti di sosta nella piazza e sit-in a piazza Castellani, davanti al ministero della Salute.

Dalle 15:00 alle 18:00, in piazza dell’Esquilino, manifestazione, tra via Cavour e l’Obelisco, indetta da Free African Movement. Trecento persone per “denunciare il genocidio in Congo e in tutti gli stati dell’Africa”. Deviazioni per le linee C3, 16, 70, 71, 75, 360, 590, 649, 714.

Domenica dalle 08:00 alle 22:00 manifestazione socio-culturale a via di Tor Sapienza tra tra via De Pisis e piazza De Cupis. Per questa ragione l’autobus 314, in entrambi i sensi di marcia, sarà deviato su via Collatina, viale De Chirico e via De Pisis, saltando cinque fermate.

Tra via Baldovinetti, via Paolo Di Dono e via Duccio di Buoninsegna si terrà una manifestazione commerciale. Per questo motivo deviazione per la linea 764 che si sposta su via del Serafico e viale del Tintoretto saltando 8 fermate.

Ad Ostia chiuso al traffico viale delle Repubbliche Marinare nel tratto e verso dal lungomare Toscanelli a corso Duca di Genova, con deviazione per la linea bus 05 per una manifestazione culturale.

Infine, domenica 7 aprile, via dei Fori Imperiali diventa isola pedonale con deviazioni per le linee 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica, si sposta la nMB. In zona Porta Portese, solita deviazione festiva per le linee di bus 170, 719 e 781.