Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 novembre

Per il weekend previste diverse cerimonie per il 4 novembre a partire dalla commemorazione alla tomba del Milite Ignoto, proteste in piazza, una sfilata religiosa e Roma-Lecce all’Olimpico. Un fine settimana ricco di eventi e conseguenti chiusure stradali nella Capitale.

Cerimonia del Milite Ignoto

Sabato 4 novembre alle ore 09:00 appuntamento all’Altare della Patria in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornate delle Forze Armate. Lì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona alla tomba del Milite Ignoto. Per via della commemorazione diverse strade del centro saranno chiuse al traffico comportando deviazioni e limitazioni al trasporto pubblico. Dalle ore 07:00 resteranno chiuse: via dei Fori Imperiali (Ricci-piazza Venezia), via del Teatro Marcello (direzione Foro Olitorio), piazza Venezia, via Nazionale, via IV Novembre, via Cesare Battisti, piazza dell’Ara Coeli, piazza San Marco. Ventisei le linee bus deviate e con limitazioni: H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87,117, 118, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781, 916. Sospesa la linea 119 fino alle 11:00.

Altre celebrazioni pure ad Ostia, dove verrà chiusa al traffico dalle ore 09:00 piazza Regina Pacis, tra piazza della Stazione Vecchia e Corso Regina Maria Pia. A causa di questo blocco sarà deviata la linea 06.

Il corteo

Nel pomeriggio, dalle ore 14:00 alle 19:00, è in programma invece un corteo di protesta che vedrà coinvolte circa 1.500 persone che partiranno da piazza Vittorio Emanuele II, e passando per via Emanuele Filiberto raggiungeranno piazza di Porta San Giovanni. Modificati i percorsi delle linee 3Nav, 5, 14, 16, 51, 81, 85, 87, 105, 360, 590, 649 e 792 e possibili deviazioni per la 218 e 665.

L'udienza del Papa

In zona San Pietro invece divieti di sosta e viabilità alternata fin dalla mattina di sabato per l’udienza speciale (che si terrà alle 16:00) di Papa Francesco verso i partecipanti del CHARIS “Catholic Charismatic Renewal International Service”.

Le chiusura della domenica

Domenica 5 novembre previste diverse manifestazioni in tutta la Capitale. Si parte con una socio-culturale-commerciale ad Ostia in viale delle Repubbliche Marinare che porterà alla chiusura del tratto di strada tra il lungomare Toscanelli e il corso Duca di Genova. Lo stop al traffico vedrà la deviazione da inizio a fine servizio della linea 05 in direzione del capolinea via Mar Rosso. Regolare percorso in direzione Idroscalo/Bastimenti.

A Centocelle si svolgerà una manifestazione di stampo commerciale. Dalle ore 08:00 alle 22:00 sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia via dei Castani tra piazza dei Mirti e via dei Faggi. Il blocco stradale farà deviare dal regolare percorso le linee C5, 213, 313, 542, 548, 552 e 556.

Nella stessa fascia oraria a si svolgerà una manifestazione socio-commerciale anche in via di Tor Sapienza con chiusura del tratto tra via De Pisis e piazza de Cupis. Percorso modificato per alcuni bus con le linee 314 e 437 che passeranno su via Collatina e via De Chirico, mentre il 150F e il 313 su via De Chirico.

In centro tra le ore 11:00 e le 13:00 si svolgerà una sfilata organizzata dall’ambasciata del Messico. Festeggiamenti da piazza del Popolo a piazza Navona con rallentamenti per le linee 30, 70, 81, 87, 100, 119, 492, 628, 990, C3 e G03.

Mercato e pedonalizzazione dei Fori Imperiali

Il mercato di Porta Portese porterà alla deviazione dalle ore 05:00 al termine del servizio delle linee 170, 719 e 781 mentre dalle ore 05:30 alle 14:00 alla linea 075.

Sempre domenica i romani faranno i conti con la pedonalizzazione dei Fori Imperiali dalla mezzanotte di sabato alle ore 24:00 di domenica. Questo oltre alle deviazioni dei bus ordinari quali le linee 51, 75, 85, 87, 118 comporterà modifiche nella notte fra sabato e domenica al percorso della linea notturna nMB.

Chiusura per la partita

Domenica 5 novembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico si giocherà Roma-Lecce partita valida per l’undicesima giornata di Serie A. Solito piano di viabilità con l’area del Foro Italico servita dal 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 16 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini.