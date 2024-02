Le strade chiuse a Roma sabato 3 e domenica 4 febbraio

Solito weekend movimentato nella Capitale. Infatti fra il ritorno del Sei Nazioni all’Olimpico, manifestazioni sulla sicurezza stradale e lavori saranno diverse le modifiche alla viabilità che interesseranno i cittadini.

Il Sei Nazioni

Come ogni fine settimana l’Olimpico sarà palcoscenico di un evento sportivo. Stavolta niente calcio, con la partita fra Roma-Cagliari spostata al lunedì 5 febbraio, ma per il rugby. Infatti sabato 3 febbraio la Nazionale Italiana sfiderà nella Capitale l’Inghilterra per il Sei Nazioni. Per raggiungere l’impianto Roma Servizi per la Mobilità consiglia l’utilizzo del trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta o con i mezzi in sharing per un movimento più sostenibile.

Lavori a Monteverde

Da sabato 3 fino a lunedì 5 a Monteverde si svolgeranno delle potature in via Federico Ozanam. Nello specifico il tratto fra piazza di Donna Olimpia e via Francesco Catel, resterà chiuso al traffico con la linea di bus 982 (direzione XVII Olimpiade) che cambia il suo percorso. Infatti da via Abate Ugone andrà avanti per via di Donna Olimpia, la circonvallazione Gianicolense, piazza San Giovanni di Dio e solo successivamente tornerà al suo regolare itinerario.

Manifestazione sicurezza

Nel tredicesimo municipio a Piazza Irnerio, gli esponenti di Azione hanno organizzato un sit-in riguardante la sicurezza stradale. Parteciperanno il Consigliere Regionale Alessio D'Amato primo firmatario delle Legge Lazio strade sicure, i consiglieri comunali di Azione Francesco Carpano e Flavia De Gregorio, consigliera Finelli Azione Municipio XIIIi rappresentanti di associazioni l'AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada) e altre realtà associative che si occupano del tema sicurezza stradale.

Le manifestazioni di domenica

Domenica 4 febbraio a Ostia in viale della Repubbliche Marinare si terrà una manifestazione socio-culturale. Per permetterne il regolare svolgimento sarà chiusa la strada verso dal lungomare Toscanelli al corso Duca di Genova. La chiusura al traffico comporterà anche modifiche al trasporto pubblico. La linea 05 (direzione via di Mar Rosso) sarà deviata sul lungomare Toscanelli, via Giuliano da Sangallo e corso Duca di Genova, per poi tornare su viale delle Repubbliche Marinare.

Sempre domenica a via di Tor Sapienza si svolgerà per l’intera giornata, dalle 08:00 alle 22:00 una manifesta socio-culturale. A causa di questa iniziativa la strada resterà chiusa da tra piazza De Cupis e via Cecioni con gli autobus 150F e 313 che salteranno cinque fermate. Infatti le due linee modificheranno il proprio percorso deviando su via De Chirico.

Infine lungo via della stazione di Cesano si terrà la festa per il Carnevale dalle ore 14:30 alle 16:30.

Chiusure pedonali

Come di consueto via dei Fori Imperiali la domenica diventa isola pedonale con i bus 51, 75, 85, 87 e 118 che cambiano percorso mentre nella tra sabato e domenica si sposta la nMB. Stesso discorso per il mercaot di Porta Portese con cambi di itinerario per i mezzi 170, 719 e 781.