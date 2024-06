Le strade chiuse a Roma sabato 29 e domenica 30 giugno

Sabato 29 e domenica 30 giugno sarà un weekend di celebrazioni nella Capitale. Infatti nell’ultimo fine settimana del mese a Roma si celebrano i Santi San Pietro e Paolo con conseguente modifica del trasporto pubblico cittadini.

San Pietro e Paolo

In occasione delle celebrazioni per i patroni della città, la rete di trasporto di Roma si modifica a partire dal venerdì 28 giugno. Saranno soggette a deviazioni le linee bus 23, 769 e 792 e le due linee notturne nMB e nME. Le modifiche dureranno fino a domenica 30 giugno. Qui tutti i dettagli.

Sempre sabato 29 giugno in occasione della festività nell’area antistante Castel Sant’Angelo, avrà luogo la manifestazione pirotecnica denominata “Rievocazione Storica della Girandola di Michelangelo”. Per il regolare svolgimento dalle ore 19:30 sarà chiuso al transito veicolare il lungotevere nel tratto compreso tra Ponte Vittorio Emanuele ll e Ponte Umberto. Per questa ragione saranno deviate le linee 23, 280 e n3D che transiteranno su via Vittorio Emanuele lI, corso Rinascimento, via Zanardelli e lungotevere Marzio. Possibili rallentamenti per la linea 982.

Le manifestazioni

Sabato dalle 14:00 alle 20:00 circa 500 persone parteciperanno al corteo organizzato dall’Associazione africana. I manifestanti sfileranno da piazza dell’Esquilino ai Fori Imperiali percorrendo via Cavour e largo Corrado Ricci. Saranno deviate le linee bus 16, 70, 71, 75, 117, 360, 590, 649, 714, C3. Domenica 30 giugno, a Ostia sarà chiusa al traffico via delle Baleniere, dal civico 2 al 137, per una manifestazione socio-culturale. Deviate le linee 04, C4, C13, C19.

Angelus e pedonalizzazione

Domenica 30 giugno a San Pietro divieti di sosta e chiusure delle strade attorno alla Basilica per via della celebrazione dell’Angelus. Inoltre sarà possibile visitare gratuitamente i Musei Vaticani. Sia sabato che domenica via dei Fori Imperiali diventa isola pedonale comportando le deviazioni dei bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra venerdì e sabato e in quella tra sabato e domenica si sposta anche la linea notturna nMB.