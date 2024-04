Le strade chiuse a Roma sabato 27 e domenica 28 aprile

Nell’ultimo week-end di aprile lo sport la fa da padrone nella Capitale. Dall’Olimpico al litorale tante le manifestazioni sportive mentre proseguono i lavori sulla Metro A che comporteranno modifiche al trasporto pubblico e privato.

Lazio-Hellas Verona

All’Olimpico sabato 27 aprile alle ore 20:45 si giocherà Lazio-Hellas Verona partita valida per la 34esima giornata di Serie A. Consueto piano mobilità per l’incontro con diversi divieti di sosta nell’area del Foro Italico. A disposizione dei tifosi svariate linee bus per raggiungere l’impianto e parcheggi (come l’area a Piazzale Clodio) per chi arriverà con il mezzo privato munito di biglietto per la partita.

Ciclismo ad Ostia

Domenica 28 aprile alle ore 09:30 ad Ostia si svolgerà la quarta edizione della manifestazione ciclistica “Dalle Cupole al Mare 2024”. I partecipanti correranno da Largo Rodolfo Villani al Borghetto dei Pescatori. Il percorso prevede il passaggio per via Gino Bonichi, via Gaetano Previati, via Ludovico Brea, via di Saponara, sentiero argine Canale Palocco,pista ciclabile via Cristoforo Colombo fino all’incrocio con Lido di Castel Porziano, via Ugo Ferrandi, lungomare Amerigo Vespucci fino al lungomare Duilio (pista ciclabile) per poi arrivare al traguardo. Per il regolare svolgimento della manifestazione sportiva subiranno deviazioni le linee autobus 03, 04, 712, 06, 014, 016F, 065, 070 e 709.

La Metro

Domenica proseguiranno i lavori di rinnovo dei binari sulla Metro A. Per questa ragione dalle ore 21:00 saranno attivi i bus sostitutivi della linea MA. Per quanto riguarda invece le linee della metropolitana B, B1 e C l’ultima corsa è fissata alle ore 23:30, successivamente attivi i rispettivi notturni.

Altro

Via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale per tutto il weekend con conseguente cambiamento di percorso per le linee bus 51, 75, 85, 87, 117 e 118. Sabato si sposta anche la 117.

Domenica deviazione delle linee bus 170, 719 e 781 a Porta Portese.

Infine sabato 27 aprile possibili rallentamenti sulla Portuense causa l’evento “Roma incontra il mondo” alla Fiera di Roma.