Le strade chiuse a Roma sabato 25 e domenica 26 novembre

Fine settimana di cortei ed eventi nella Capitale. Dalle manifestazioni in occasione della gironata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ai tanti appuntamento sportivi ecco tutte le modifiche sulla viabilità a Roma.

Sabato manifestazione CISL

Sabato dalle 09:00 alle 13:00 in piazza dei Santi Apostoli la Cisl nazionale ha indetto una manifestazione in cui è prevista la partecipazione di 3.500 persone per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulla partecipazione dei lavoratori ai tavoli e lo sviluppo economico del paese. Per questo dalla notte tra venerdì e sabato, scatteranno divieti di sosta nella piazza e possibili chiusure e deviazioni bus in caso di chiusure su via Cesare Battisti e piazza Venezia, saranno deviate le linee di bus 40, 60, 64, 70, 170 e H.

Corteo contro la violenza sulle donne

Sabato 25 novembre alle ore 14:30 dal Circo Massimo partirà un corteo con più di 10mila persone indetto dal movimento “Non una di meno” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La manifestazione con partenza dal Circo Massimo seguirà il seguente percorso: Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto con punto di arrivo San Giovanni.

Causa corteo sono previsti divieti di sosta su via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via del Circo Massimo, piazza San Giovanni, via Vincenzo Lamaro e via Walter Procaccini (zona Cinecittà). Inoltre per consentire il regolare svolgimento dell’evento saranno deviate le linee bus 3Nav, 16, 51, 75, 81, 85, 87, 117, 118, 160, 218, 360, 590, 628, 665, 714, 715, 792 e C3.

Corteo ad Ostia

Ad Ostia dalle 16:00 alle 19:30 di sabato si terrà un corteo promosso da Salviamo le Riserve Naturali. I manifestanti partiranno da via delle Baleniere seguiranno viale Vasco da Gama, via Capitan Consalvo, piazzale della Posta, via della Marina, via Lucio Coilio e concluderanno il loro tragitto a Piazza Anco Marzio. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione saranno deviate le linee C4, C13, C19, 01, 04, 05, 05P e 05B.

Domenica 26 novembre

Tra le 07:00 e le 12:30, alla Garbatella si terrà la 29esima edizione dell’evento sportivo "Corri alla Garbatella". La corsa vedrà i partecipanti percorrere le strade dello storico quartiere come viale Massaia, via Persico, via Pullino, piazza Brin, via delle Sette Chiese e piazza Oderico da Pordenone. Durante la gara deviazioni per le linee bus 715, 716 e 792 che si muoveranno soltanto su via Pellegrino Matteucci, piazza XII Ottobre 1492, sulla circonvallazione Ostiense e sulla Colombo.

Concerto

Causa concerto all’Auditorium di via della Conciliazione previsti divieti di sosta su via della Conciliazione, tra piazza Pia e via della Traspontina; piazza Adriana; Borgo Sant’Angelo.

Roma-Udinese

Domenica 26 novembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico si svolgerà la partita di Serie A Roma-Udinese. Per l’impegno dei giallorossi è previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta, già molte ore prima della partita a ridosso dell'impianto del Foro Italico. Per i tifosi della Roma con il biglietto per la partita disponibili le aree di parcheggio di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Sarà possibile raggiungere l’impianto grazie ai mezzi pubblici tramite il tram 2 (da Piazzale Flaminio a Piazza Mancini) e le 16 linee bus che collegano la struttura a diverse zone della città. Questo l’elenco degli autobus utili per raggiungere lo stadio:

la linea 23 via Pincherle-piazzale Clodio;

la linea 31 Laurentina/metro B-piazzale Clodio;

la linea 32 stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento;

la linea 69 largo Pugliese-piazzale Clodio;

la linea 70 via Giolitti/Termini-piazzale Clodio;

la linea 89 stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio;

la linea 200 stazione Prima Porta-piazza Mancini;

la linea 201 Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini;

la linea 226 Grottarossa-piazza Mancini);

la linea 280 piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini;

la linea 301 Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A;

la linea 446 stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini;

la linea 628 piazza Cesare Baronio-Farnesina;

la linea 910 stazione Termini-piazza Mancini;

la linea 911 ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini;

la linea 982 stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade.

Fori Imperiali

Torna la consueta pedonalizzazione sia sabato che domenica di via dei Fori Imperiali per via dell’ultimo weekend del mese. Per questa ragione deviate le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Il sabato si sposta anche la 117. Nelle notti di venerdì e sabato, deviazione per la nMB.

A Porta Portese, deviazione festiva per le linee di bus 170, 719 e 781.