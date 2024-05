Le strade chiuse a Roma sabato 25 e domenica 26 maggio

Sabato 25 e domenica 25 maggio saranno giorni ricchi di appuntamenti per la Capitale. Per via dell’arrivo del Giro d’Italia e delle varie manifestazioni in città diverse le strade chiuse e le modifiche al trasporto pubblico.

La maglia Rosa a Roma

Domenica 25 maggio 2024 per il secondo anno consecutivo a Roma si svolgerà l’ultima tappa del Giro d’Italia si svolge a Roma. I ciclisti partiranno alle ore 15:30 dall’Eur, passeranno per Ostia e arriveranno in Centro percorrendo un totale di 125 km. Per il regolare svolgimento della corsa le limitazioni al traffico cittadino partiranno dal sabato 24 e sarà modificato il percorso di ben oltre 50 linee bus. Ecco quali: 06, 014, 016F, 062, 070, 3L, 8, 23, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 762, 766, 772, 779F, 780, 781, 791, 792, 870, 881, 916F, H, C3, C7, C13 e NMB. Qui tutti i dettagli.

L’ultima della Lazio

Sempre domenica alle ore 20:45 all’Olimpico la Lazio giocherà la sua ultima partita stagionale. La squadra di Tudor attende il Sassuolo già retrocesso. Per il match di Serie A attivo il solito piano mobilità con divieti di sosta nell’area del Foro Italico e con diversi mezzi Atac a disposizione dei tifosi per raggiungere l’impianto.

Le manifestazioni

Facendo un passo indietro, dalle ore 14:30 alle ore 20:00 di sabato 24 maggio da piazza Vittorio Emanuele II partirà un corteo per la completa attuazione della legge 194 sull’aborto. La manifestazione promossa da movimento “Non una di meno” vedrà i manifestanti percorrere via dello Statuto, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e via dei Cerchi. Divieti di sosta su piazza Vittorio, via dei Cerchi con arrivo a piazza Bocca della Verità. Previste chiusure stradali e deviazioni per le linee: 3L, 16, 30, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 360, 590, 649, 714, 715, 716, C3.

A Ponte Settimia Spizzichino (punto di partenza e arrivo, ndr) ci sarà un corteo per l’anniversario della morte del Dj Alessandro Rossi e per protestare contro il decreto anti rave”. Circa 500 persone sfileranno percorrendo via Ostiense, piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo. Subiranno deviazioni le linee 3L, 23, 30, 75,77, 83, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775, 792, C3.

Domenica dalle 18:00 alle 20:00, in largo Bartolomeo Perestrello, manifestazione “per esprimere solidarietà a Siddique Nure Alam detto Bachu, a seguito della recente denuncia di cui è destinatario”.

La Giornata Mondiale dei Bambini

Oltre 70mila persone parteciperanno alla Giornata Mondiale dei Bambini con eventi in programma per il weekend. Sabato Papa Francesco incontrerà i ragazzi allo Stadio Olimpico (deviate le linee di bus C2, 32, 69, 168, 200, 280, 301, 446, 628 e 911) mentre la domenica è prevista la preghiera dell'Angelus con parziali chiusure su via di Porta Angelica via della Conciliazione e zone limitrofe con deviazioni per le linee 19Nav, 70, 89, 180F, 301, 490, 590, 913 e 990.

Lavori ai Parioli

Fine settimana di lavori a Villa San Filippo ai Parioli. Gli interventi si svolgeranno dalle ore 09:00 alle 16:00 causando la deviazione delle linee bus 52d e 360 da piazza Digione su via Gualtiero Castellini, viale Parioli, piazza Ungheria e viale Rossini. Gli autobus salteranno due fermate a via di Villa San Filippo e due su via Romania.

Le processioni

Parte sabato dalle ore 10:00 e si conclude alla mezzanotte di domenica, l’evento parrocchiale a via Filippo de Pisis. La strada sarà chiusa e la linea di bus n543 deviata, su via Collatina e via De Chirico.

Dalle 19 di sabato processione tra via di Tor Cervara, piazza Cesare de Cupis, via di Tor Sapienza, via Felice de Andreis. Deviazioni per le linee 058, 075 e 313.

Domenica a Testaccio, festa patronale della chiesa di Santa Maria Liberatrice dove è prevista una maratonina che passerà anche piazza Testaccio, via Bodoni e via Nicola Zabaglia. Deviazioni per le linee di bus 83 - 170 - 781.

Alle ore 19:00 di domenica a Montespaccato processione organizzata dalla parrocchia San Giovanni Neumann. I fedeli percorreranno via Pane e via Bondi. Deviati i bus della linea 980. Inoltre le vetture provenienti dal San Filippo Neri faranno capolinea in via Guiduccioni dove ferma anche la linea 983.

Dalle 20:15 processione ai Colli Portuensi organizzata dalla parrocchia Nostra Signora di Coromoto. I fedeli percorreranno viale dei Colli Portuensi, via Ronzoni, via Battistini, via Agnelli e piazzale Morelli. Deviazioni o brevi stop per le linee 31, 44, 180F, 870.

Infine La domenica via dei Fori Imperiali è isola pedonale per l'intera giornata e per il mercalto di Porta Portese, deviazione festiva per le linee di bus 170, 719 e 781.