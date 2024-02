Le strade chiuse a Roma sabato 24 e domenica 25 febbraio

Cortei e domenica ecologica saranno i protagonisti indiscussi del weekend nella Capitale. Diverse le manifestazioni in programma in città con conseguenti chiusure stradali e deviazioni delle linee bus.

I cortei

Sabato 24 febbraio dalle ore 15:00 alle 18:00 si terrà un corteo a San Lorenzo tra piazza dei Sanniti, via dei Volsci, via degli Equi, via dei Sabelli e via degli Ausoni.

All’Esquilino la manifestazione indetta dall’ “Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia” dalle 15:30 alle 18:30. All’iniziativa parteciperanno circa 1.000 persone che percorreranno via Cavour e largo Corrado Ricci. Per il regolare svolgimento del corteo, deviazioni per le linee 16, 70, 71, 75, 117, 360, 590, 649, 714 e C3.

Sempre sabato in piazzale di Porta Pia, tra Corso d’Italia e viale Ancona dalle ore 16:00 alle 19:00 manifestazione di Casapound Italia (attese 150 persone) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la privatizzazione delle aziende pubbliche.

Passando a domenica 25 febbraio cortei in centro. Cinquecento persone sfileranno dalle 14:00 alle 19:00 a piazza Vittorio a largo Corrado Ricci, passando per via dello Statuto, via Merulana, via Liberiana e via Cavour. Deviazioni per le linee di bus 16, 70, 71, 75, 360, 590, 649, 714 e C3. Mentre 700 persone dalle 14:00 alle 18:00 parteciperanno in Piazza Santi Apostoli nella manifestazione contro l’ingiustizia e la crudeltà perpetrata verso gli animali.

I lavori

Sabato 24 febbraio a Testaccio tra le 07:00 alle 17:00 proseguiranno gli interventi di potatura in via Galvani nel tratto tra via Franklin e via Zabaglia. Per questa ragione le linee 718, 719 e 775 saranno deviate su via Zabaglia, lungotevere Testaccio e via Marmorata, saltando una fermata a via Galvani, una a via Franklin e una a via Manuzio.

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio verrà attivato un nuovo impianto di segnalamento nella stazione ferroviaria di Torricola. Modifiche per FL7 (alcuni treni cancellati nella tratta Roma-Latina) e FL8. Inoltre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, sono previste alcune variazioni sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e treni regionali. Nello specifico riguardanti i convogli delle linee Fiumicino Aeroporto/Fara Sabina/Poggio Mirteto – Orte; Roma-Chiusi/Arezzo/Firenze; Roma-Terni/Foligno/Perugia/Terontola; Roma- Ancona e Roma-Orte-Viterbo sono cancellati. Sono previste corse con bus nelle tratte Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina-Roma Tiburtina; Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina; Roma Termini-Roma Tiburtina-Orte/Terni.

Domenica ecologica

Domenica 25 febbraio si terrà la penultima domenica ecologica della stagione autunno-inverno 2023-2024. Circolazione vietata all’interno della Fascia Verde, dalle 07:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Potranno circolare liberamente auto benzina Euro 6, per quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel, così come per le auto con il contrassegno disabili. Via libera alla circolazione all’interno della Fascia Verde anche per i veicoli dei servizi sharing, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.

Messa a San Pietro

A San Pietro si terrà la celebrazione dell'Angelus con Divieti di sosta e possibili chiusure sulle strade attorno alla Basilica. In occasione dell’ultima domenica del mese consueta apertura gratuita dei Musei Vaticani. Divieti di sosta e possibili chiusure sulle strade attorno alla Basilica.

Fori Imperiali e Porta Portese

Per l'ultimo fine settimana del mese, via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale sia sabato che domenica. Dunque modifiche ai percorsi dei bus 51, 75, 85, 87 e 118 e 117 (il sabato). Nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica cambia percorso la nMB. A Porta Portese, per il mercato, deviazione festiva per le linee 170, 719 e 781.