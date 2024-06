Le strade chiuse a Roma sabato 22 e domenica 23 giugno

Per il penultimo fine settimana di giugno, sabato 22 e domenica 23, sono diversi i corti e manifestazioni in programma nella Capitale con conseguente modifiche al trasporto pubblico.

Le manifestazioni

Sabato 22 giugno per ben 4 ore (dalle 14:00 alle 18:00) 4mila persone parteciperanno al corteo organizzato da pro vita e famiglia. I manifestanti sfileranno da piazza della Repubblica passando per via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino e largo Corrado Ricci per arrivare ai Fori Imperiali. Per il regolare svolgimento del corteo saranno deviate le seguenti linee bus 5 , 14, 16, 38, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 223, 360, 590 , 649 , 714 , 910, H e C3.

Dalle 17:00 alle 20:00 invece si terrà il corteo del movimento studenti palestinesi in Italia. La manifestazione partirà da Porta Maggiore e arriverà a Porta Pia, passando lungo via Giovanni Giolitti, via di Santa Bibiana, piazzale Tiburtino, via Tiburtina, via dei Marruccini, piazzale Aldo Moro, viale delle Scienze, viale dell’Università, viale Castro Pretorio e viale del Policlinico. Sarà vietato parcheggiare in piazza Porta Maggiore; via Giolitti; piazzale Tiburtino; piazzale Aldo Moro; via Pietro Gobetti; viale delle Scienze; viale dell’Università; via Palestro; piazza della Croce Rossa; viale del Policlinico; piazzale di Porta Pia e corso Italia. Per l’occasione deviate le linee 3L, 5, 14, 19, 19Nav, 60, 61, 62, 66, 71, 82, 90, 105, 310, 490, 492, 495, 649, C2 e C3.

Più di 200 persone parteciperanno invece in Piazza Cavour dalle 18:00 alle 20:00 alla manifestazione per l’anniversario del rapimento di Emanuela Orlandi. Deviazioni per le linee 30, 49, 70 , 81, 87, 100, 280, 492, 913 e 990.

Domenica 23 giugno invece ad Ostia via delle Repubbliche Marinare sarà chiusa al traffico verso lugomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova per una manifestazione socio-culturale. Deviazione per il bus 05 proveniente dall'Idroscalo.

Varie

Domenica 22 giugno divieti di sosta e strade chiuse in zona San Pietro per via della celebrazione dell’Angelus. In centro solita pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali con deviazioni per le linee 51, 75, 85, 87 e 118. Deviate anche le linee 170, 719 e 781 per il Mercato di Porta Portese.

Ultimo all’Olimpico

Sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 giugno Ultimo si esibirà allo Stadio Olimpico. Per il concerto nessuna apertura straordinaria per le metro, in particolare per la linea A, che dal giovedì alla domenica chiude alle 21 per lavori. Orario normale, invece, il venerdì e il sabato, con le corse fino all’1:30 di notte.

Per raggiungere lo stadio si potranno utilizzare le navette sostitutive della linea 2 dei tram e le 18 linee di bus quali il 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio), 168 (stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade). Utilizzabili anche le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con le navette della linea 2. E c'è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.