Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 marzo

Lungo weekend di eventi e cortei nella Capitale a partire da venerdì 1 marzo. Dalla partita di Serie A all’Olimpico alla Mezza maratona alle manifestazioni culturali, diverse le chiusure stradali e le deviazioni per gli autobus.

Lazio-Milan all’Olimpico

Allo Stadio Olimpico venerdì 1 marzo alle 20:45 andrà in scena Lazio-Milan match valido per la 27esima giornata di Serie A. Solito piano mobilità che permetterà di raggiungere l’impianto con diversi mezzi pubblici. Per i tifosi biancocelesti che andranno allo stadio con mezzi privati individuate aree parcheggi dedicate a piazzale Clodio, a viale della XVII Olimpiade, a Tor di Quinto.

Lavori di Potatura

Proseguono i lavori di potatura a Testaccio in via Galvani. La strada sabato 2 marzo resterà chiusa dalla 07:00 alle 17:00 nel tratto tra via Franklin e via Zabaglia. Deviazioni dunque per i bus 718, 719 e 775. I mezzi arrivati in via Galvani percorreranno via Zabaglia, via Rubattino e lungotevere Testaccio da dove riprenderanno il normale itinerario. In senso opposto, il percorso deviato sul lungotevere Testaccio, piazza dell’Emporio e via Marmorata da dove riprenderanno il normale percorso di linea.

Domenica invece potature che interesseranno Corso Italia, tra le 07:00 e le 17:30 con chiusure anche dei sottovia. Le linee di bus 52, 63, 83, 89, 92, 120, 360, 490, 495 e 910, in arrivo dal Centro, saranno deviate su via Veneto e via Pinciana.

I cortei di sabato 2 marzo

Circa 400 persone dalle 12:00 alle 15:00 parteciperanno alla manifestazione in sostegno alla mobilitazione agricola in piazza dei Santi Apostoli. Per l’occasione saranno sgomberati dalle ore 08:00 tutti i messi in veicoli di sosta.

Da piazza Vittorio a piazzale Tiburtino dalle 15:00 alle 19:00 si terrà il corteo del "Movimento studenti palestinesi in Italia”. I manifestanti sfileranno passando per via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni, via Giovanni Giolitti e via di Santa Bibiana comportando modifiche al percorso dei bus 5, 14, 71, 105, 360, 590 e 649.

Dalle 14:00 alle 20:00 altra protesta per chiedere lo stop agli sgomberi contro lo sfruttamento e l’abbandono delle periferie. La manifestazione si snoderà da piazza dei Mirti a piazzale delle Gardenie, passando per via dei Castani, piazza dei Gerani, via dei Castani, via delle Palme, via Tor de’ Schiavi e viale della Primavera. Problemi di circolazione per i mezzi 5, 19, 313, 412, 450, 542, 544, 556 e C5.

La mezza maratona

Domenica 3 marzo si correrà la mezza maratona Roma-Ostia. Con partenza dall’Eur dal Palazzetto dello Sport gli oltre 10mila runner correranno su viale Europa e viale Tupini, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, viale della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell’Oceano Pacifico, sulla Cristoforo Colombo, puntando Ostia e il mare, con l’arrivo posto su piazzale Cristoforo Colombo per un totale di 21,0975 km. Chiusure dalle 02:00 di notte di sabato per l'allestimento delle strutture nella zona di partenza e arrivo. Quindi chiusura al traffico via Cristoforo Colombo direzione Ostia e lungomare Amerigo Vespucci. Per l'evento, le linee bus 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 762, 779, 780, 788, 791, C7, C13 e n070. La 070, fino alle 11:30 saranno sospese e poi deviate. Prevista una deviazione anche per le linee 763, 764, 767, 771, 777 e 778.

Le manifestazioni di domenica 3 marzo

Dalle 08:00 alle 22:00 manifestazione socio-culturale a via di Tor Sapienza che resterà chiusa nel tratto tra piazza De Cupis e via Cecioni. Le linee bus 313, 314 e 150F spostate su via De Pisis e via De Chirico. Cancellate temporaneamente 5 fermate su via di Tor Sapienza.

A Ostia, manifestazione socio-culturale a viale delle Repubbliche Marinare. Via sarà chiusa da lungomare Toscanelli a corso Duca di Genova. La linea di bus 05, in direzione del capolinea di via Mar Rosso, sarà deviata sul lungomare Toscanelli, via Giuliano da Sangallo e corso Duca di Genova, per poi tornare su viale delle Repubbliche Marinare.

Pedonalizzazioni

A Porta Portese saranno deviate le linee 170, 719 e 781 per il mercato. Per la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviazioni per le linee 51, 75, 85, 87 e 118 Nella notte tra sabato e domenica si sposta anche la nMB.