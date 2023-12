Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 dicembre

Primo weekend di dicembre con manifestazioni sportive e di protesta in tutta la Capitale. Dall’Olimpico a Centocelle, alla domenica ecologica ecco tutte le modifiche sulla viabilità in città.

Sabato 2 dicembre

Domani, sabato 2 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in piazza dei Santi Apostoli è prevista la manifestazione, con partecipazione di almeno 50 persone, “contro l’autonomia differenziata” degli attivisti del Movimento Equità Territoriale.

Lazio-Cagliari all’Olimpico

Sempre sabato alle ore 18:00 è previsto il fischio d’inizio di Lazio-Cagliari allo Stadio Olimpico. Per la partita è previsto il solito piano trasporti. Previsti dunque divieti per la sosta a ridosso dell’impianto con l’area del Foro Italico raggiungibile tramite il tram 2 oppure con le 16 linee in partenza da diversi quadranti di Roma.

La domenica ecologica

Domenica 3 dicembre è prevista la seconda domenica ecologica autunno-inverno 2023/2024. Per l’occasione dalle ore 07:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 è previsto lo stop al traffico privato nella Fascia Verde. Potranno circolare auto Euro 6 benzina, elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel e con contrassegno disabili, mezzi dei servizi sharing, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.

Strada chiusa a Centocelle

Resterà chiusa via dei Castani, nel tratto tra Piazza dei Mirti e via dei Faggi. La chiusura della strada a Centocelle si deve al mercatino che comporterà dalle ore 08:00 alle 22:00 le modifiche alle linee C5, 213, 313, 542, 548, 552 e 556.

Le manifestazioni

Domenica dalle ore 08:00 alle 22:00 resterà chiusa via di Tor Sapienza nel tratto da piazza Cesare de Cupis e via Adriano Cecioni. Motivo della chiusura e delle deviazioni per le linee 150F, 313, 314 e 437 è una manifestazione socio culturale. Dalle ore 14:00 alle 17:00 altra manifestazione stavolta indetta da “FOCSIV I Municipio – Federazione degli Organismi di Volontariato Internazionale d’ispirazione cristiana” in piazza dei Santi Apostoli. Per tale ragione divieti di sosta in zona dalle ore 11:00.

Le modifiche al Centro

Solita pedonalizzazione festiva su via dei Fori Imperiali e deviazioni per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118 e a Porta Portese con deviazione festiva per le linee 170, 719 e 781. Inoltre di notte fino al 22 dicembre sarà chiusa tra via dell'Ara Pacis e via Tomacelli via di Ripetta causa lavori di manutenzione del museo dell’Ara Pacis. Per questa ragione divieti di sosta e deviazione della linea bus n201 direzione piazza Venezia, da piazza Augusto Imperatore senza comunque saltare fermate.