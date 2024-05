Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 maggio

Quello del 18 e 19 maggio sarà fine settimana intenso per la Capitale. Tantissime le manifestazioni, i cortei e gli eventi in programma a Roma che comporteranno modifiche importanti alla rete di trasporto pubblico.

Le manifestazioni

Si parte sabato con una doppia manifestazione alle 10:00. Una in piazza dei Santi Apostoli a cui parteciperanno 300 persone contro la privatizzazione di Poste Italiane, l’altra in via Cristoforo Colombo nel parcheggio antistante la sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nel pomeriggio, ore 15:00, circa 500 persone saranno in corteo da piazzale Ostiense a piazza Bocca della Verità per la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. I manifestanti percorreranno viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, via del Circo Massimo e via della Greca. Per questa ragione subiranno modifiche e deviazioni, almeno fino alle ore 19:00 le linee 3L, 23, 30, 75, 77, 81, 83, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e C3.

A Roma Est in orario 17:30-20:00 ci sarà un altro corteo del movimento degli studenti palestinesi in Italia. Per la manifestazione che si svolgerà da piazza dei Mirti fino a largo Agosta saranno deviate le linee 5, 19L, 313, 412, 450, 542, 544, 556, 558 e C5.

A Ostia, domenica, manifestazione in via delle Baleniere (dal civico 2 al civico 137). Le linee di bus 04, C4, C13 e C19 saranno deviate su viale Vasco de Gama, via dei Velieri e via Isole del Capo Verde, saltando 6 fermate su via delle Baleniere.

Le ferrovie

Sabato a causa dei lavori alla stagione Tuscolana interràta la circolazione dei treni tra le stazioni di Tiburtina e Ostiense. Per tale ragione i treni della linea FL1 Orte-Roma-Fiumicino non serviranno la tratta Tiburtina-Ostiense e inoltre alcuni treni della linea non fermeranno nella stazione di Nomentana. I passeggeri della FL1 tra Tiburtina e Ostiense (e viceversa) potranno utilizzare, con lo stesso biglietto Trenitalia, la metro B. I treni della FL3 saranno limitati a Roma Ostiense (non serviranno la tratta da Ostiense e Tiburtina). Domenica invece lavori di manutenzione nelle stazioni di Orte, Roma Tiburtina e Roma Termini con modifiche e limitazioni di orari per i treni regionali, regionali veloci e Frecce per cui alcuni treni della linea Roma – Cassino, Roma – Napoli, Roma – Nettuno e Roma - Avezzano subiranno variazioni di orario o di percorso.

Processioni

Sabato 18 maggio a Centocelle si celebra la festa patronale della parrocchia San Felice da Cantalice. Dalle 12:00 alle 23:00 deviata la linea 548 su viale delle Robinie e su viale Togliatti, e saranno chiuse al traffico piazza San Felice da Cantalice, via delle Camelie e via dei Castani.

A Monti Tiburtini la parrocchia di Sant’Atanasio ha organizzato la 40esima edizione del corteo storico (17:00-19:00) con i fedeli che percorreranno via Benedetti, via Meda, via Andrea Torre, via Amoretti, via dei Monti Tiburtini, di nuovo via Meda, via Benedetti, via Sante Bargellini, via Renzo Rossi, via Checchi e via Lodi, via Algranati, via Renzo Rossi, via dei Durantini e via Achille Benedetti. Deviazioni per i bus delle linee 61, 111, 542, 544 e 548.

Lo sport

Sabato 18 maggio a Villa Lais circa 500 persone parteciperanno alla prima edizione di corsa al Pio XII (ore 14:00). I partecipanti attraverseranno via Costamagna e per questo previste stop alle corse della linea 16.

Domenica fitta di appuntamenti sportivi. Alle 10:30 si terrà la terza edizione della pedalata per promuovere la mobilità attiva e strade più sicure di Scatenati in Bici, la Kidical Mass a Roma da piazzale dei Partigiani. Sul litorale dalle ore 08:00 “Rincorriamo la Pace con Emergency”. Per l’evento sportivo chiusa al traffico la laterale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia tra via del Circuito e via Geraldini. I bus delle linee 06, 014 e 070 passeranno sulla corsia centrale, saltando una fermata.

La maratona delle Periferia si svolgerà a Selva Candida e prevede il divieto di circolazione in largo Codogno, via della Palmarola Niova, via Casal del Marmo, via di Selva Candida e via Gorgonzola. Per tutta la mattina fino alle 12:00 deviata la linea 998 che salterà temporaneamente 15 fermate, deviazioni anche per le linee 993 e 999.

Domenica alle 20:45 solito piano mobilità all'Olimpico per la partita di Serie A fra Roma e Genoa. Diversi divieti al Foro Italico già dalla mattina per l'ultima giornata degli Internazionali di tennis d'Italia.

Infine domenica per il Mercato di Porta Portese, deviate le linee di bus 170, 719 e 781 e solita pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali, deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118.