Le strade chiuse a Roma sabato 17 e domenica 18 febbraio

Weekend pieno di manifestazioni e cortei in tutta la Capitale, a cui si aggiungono anche festeggiamenti di Carnevale. Domenica solito piano mobilità al Foro Italico per la partita di Serie A, Lazio-Bologna.

Lavori a Testaccio

Sabato 17 febbraio potature delle alberature in via Galvani. Questo comporterà la chiusura del tratto stradale, dalle 07:00 alle 17:00 tra via Marmorata e via Zabaglia. A seguito di questo saranno deviate per via Zabaglia e via del Campo Boario le linee 718, 719 e 775 con la conseguente sospensione temporanea di 4 fermate divise in ugual modo in via Galvani e via Marmorata.

Le manifestazioni in centro

Circa mille persone e 5 mezzi agricoli parteciperanno alla manifestazione degli agricoltori in Piazza della Bocca della Verità. L’iniziativa inizierà alle 10:00 (fino alle 16:00) ma già dalle ore 07:00 scatteranno divieti di sosta con rimozione nella piazza e saranno deviate le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3.

Sempre sabato dalle ore 14:00 partirà un corteo che da Largo Corrado Ricci arriverà a piazza Vittorio passando per piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto. La manifestazione vedrà la partecipazione di 2mila persone in occasione dei 25 anni dalla detenzione di Ocalan. Per l’occasione saranno deviate le linee 16 , 51, 70, 71, 75 , 85 , 87, 117, 118, 360, 590, 649 , 714, C3.

Gli appuntamenti ad Ostia

Sabato dalle ore 11:00 presso la piazza della Stazione Vecchia di Ostia si terrà un sit-in per dire "basta alle stragi sulle strade".

Domenica 18 febbraio sempre ad Ostia via delle Baleniere resterà chiusa al transito veicolare per lo svolgimento di una manifestazione culturale. Cambieranno percorso le linee 04, C4, C13 e C19 e i collegamenti C02 - C20.

Il carnevale

Sabato dalle 10:00 alle 14:00 ci terrà la 15esima edizione del Carnavale Antirazzista organizzato dalla rete di Roma Sud. Circa 400 persone prenderanno parte all’iniziativa. Partendo da via del Casale de Merode attraverseranno via Flavia Tiziana, via Marco e Marcelliano, viale di Tor Marancia, piazza Elio Rufino, via Cristoforo Colombo, via Giovani Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, via Alessandra Macinghi Strozzi, largo delle Sette Chiese, via Enrico Cravero, piazza Bartolomeo Romano, via Edgardo Ferrati, via Giovanni Battista Licata, piazza Augusto Albini, via Giacinto Pullino, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense per arrivare in via del Porto Fluviale. Durante la manifestazione rallentamenti per le linee degli autobus 23, 30, 160, 669, 670, 671, 714, 715 , 716, 769, 792.

Sempre sabato dalle 14:30 alle 18:00 sfilata di carri allegorici per la 41esima edizione del Carnevale 2024 nel quarto municipio. Partenza e ritorno presso la parrocchia S. Atanasio, via Benedetti, e percorso lungo largo Zamorani, via Bargellini, via Rossi, via Checchi, via Lodi, via Algranati, via Durantini, via Amoretti, via dei Monti Tiburtini, via Filippo Meta, Via Benedetti. Modificato il percorso degli autobus 61, 111, 542, 544.

Passando a domenica invece “Carnevale e non solo a Sorrisopoli” a Tor Sapienza con stop alla circolazione in via di Tor Sapienza nel tratto da piazza Cesare de Cupis e Via Prenestina. Dalle 14, deviata la linea 150F. Altra festa di Carnevale a Fonte Nuova. Dalle 13:30 alle 21:30 verrà chiusa al traffico via Nomentana da largo Nostra Signora di Fatima a largo Ballotti. Deviata la linea 337 e sospese in maniera temporanea sei fermate.

Feste

Domenica 18 febbraio circa 300 persone parteciperanno dalle 11 alle 13, al corteo per il Capodanno Cinese in piazza Vittoria Emanuele II. I partecipanti percorreranno via Conte Verde, via Alessandro Manzoni e Via Principe Eugenio. A seguire dalle 13:00 alle 16:00 si terrà una manifestazione in forma statica con 1500 persone a seguito in piazza Vittorio Emanuele II. Per questo evento modifiche alle linee 5, 14, 105, 150F, 360, 590, 649.

Dalle 15 alle 18 sfilata in Centro in occasione della festa dell’indipendenza domenicana, indetta dai “Domenicani in Italia”. All'evento è prevista la partecipazione di 500 persone che partendo da piazza dell’Esquilino raggiungeranno via dei Fori Imperiali percorrendo via Cavour e largo Corrado Ricci. Rallentamenti per le linee 16, 70, 71, 75 , 360, 590, 649, 714.

Lo sport

In zona Tor Vergata tra le 7 e le 13, manifestazione sportiva in via Cambridge e viale Heidelberg, via Columbia, via Guido Carli e viale dell’Archiginnasio. Durante la gara, le linee di bus 20, 504, 506, 507 e 552 saranno deviate.

Storico piano mobilità per la sfida all’Olimpico fra Lazio e Bologna con fischio d’inizio alle 12:30.

Come di consueto la domenica si terrà la pedonalizzazione dei Fori Imperiali con deviazioni per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB. A Porta Portese, per il mercato, deviazione festiva per le linee 170, 719 e 781.