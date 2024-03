Le strade chiuse a Roma sabato 16 e domenica 17 marzo

Nuovo fine settimana di manifestazioni e sport. Eventi che modificheranno il trasporto privato ma anche quello pubblico con deviazioni e modifiche sulle corse dei bus.

Le cerimonie commemorative

Sabato 16 marzo dalle ore 11:00 si terrà una cerimonia commemorativa per il 46esimo anniversario della strage di via Fani dove fu rapito l’onorevole Aldo Moro e persero la vita cinque uomini della sua scorta. L’iniziativa comporterà delle chiusure al traffico. Sarà vietato parcheggiare sulla suddetta via dal civico 99 al 124 e a via Stresa dal civico 145 fino all’incrocio con via della Camilluccia.

Domenica 17 marzo invece in occasione della Giornata dell'Unità nazionale" si terrà una cerimonia all'Altare della Patria alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per motivi di ordine pubblico saranno predisposti dei transennamenti tra piazza Venezia, piazza San Marco, piazza Ara Coeli, piazza Madonna di Loreto e via dei Fori Imperiali. Chiusure al traffico nell’area a partire dalle ore 07:30.

I cortei

Diversi i cortei in giro per la Capitale. Si parte sabato alle 14:30 dalla manifestazione promossa da Spin Time, Ex Snia, Coordinamento Lotta per la Casa, Black Lives Matter, Blocco precari metropolitani, Asia, Usb. I manifestanti partendo da viale Castrense percorreranno via Nola, via La Spezia, piazza Lodi, via Gallarate, via Casilina, piazza del Pigneto, via L’Aquila, piazzale Prenestino e circonvallazione Casilina fino a giungere a via Prenestina. Nella mattinata, entro le 08:00 dovranno essere rimossi i veicoli in sosta sui due lati di viale Castrense tra via San Severo e via Nola.

Alle ore 15:00 da Piazzale Ugo la Malfa il Movimento Studenti Palestinesi tornerà a sfilare (prevista la partenza di circa mille manifestanti) per via delle Terme Deciane, via di Santa Prisca, piazza Albania, viale Manlio Gelsomini, via Marmorata, Ponte Sublicio, via di Porta Portese, via Induno fino a a viale Trastevere/Viale Glorioso. Per il regolare svolgimento della manifestazione Entro le 12:00 dovrà essere completata la rimozione dei veicoli in sosta da piazzale La Malfa e viale Trastevere, tra via Induno e largo Roberti. A cura della Polizia Locale sarà predisposto un servizio di viabilità per il rigoroso rispetto della segnaletica stradale lungo l’intero percorso del corteo, con particolare attenzione a Ponte Sublicio, piazza e via di Porta Portese, via Induno.

Nel pomeriggio (15:00-17:00) circa 150 persone protesteranno a Piazzale Ostiense contro il divieto di circolazione imposto ai motocicli Euro 0 e 1 in Centro.

In Piazza Porta San Giovanni l’associazione Figli Negati e Papà Separati-Lombardia promuove una manifestazione di sensibilizzazione sul tema, a cui parteciperanno 200 persone.

Domenica 17 marzo invece a Ostia, manifestazione socio-culturale-commerciale in via delle Baleniere. Deviazioni per le linee bus 04, C4, C13, C19.

Lo sport

Domenica 17 marzo si terrà il grande appuntamento con la Maratona di Roma con i runner che si sfideranno in un panorama suggestivo nel Centro della Capitale. Previste diverse chiusure al traffico con corse dei bus deviate cancellate. Da venerdì i lavori di allestimento.

Alle ore 18:00 invece allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà Roma-Sassuolo, partita valida per la 29esima giornata di Serie A. Per raggiungere l’impianto si potranno utilizzare il tram 2 e 18 linee di bus.

Infine deviazioni festive per le linee 170, 719 e 781 per il mercato di Porta Portese.