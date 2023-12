Le strade chiuse a Roma sabato 16 e domenica 17 dicembre

Fine settimana ricco di appuntamento nella Capitale. Fra cerimonie religiose, villaggi di Natale e la partita di Serie A all’Olimpico ecco tutte le modifiche alla viabilità in città.

Gli eventi religiosi

Si parte sabato a piazza del Castello della Cecchignola. Lì tra le 14:30 e le 17:00 si terrà un evento religioso con deviazioni per le linee 721 e 763 con fermate sospese in via Zanetta e via Mead. Spostato sul lato opposto della piazza anche il capolinea.

All’Esquilino dalle 13:00 alle 19:00 tra via Merulana, via e piazza dell'Esquilino, via Liberiana e quindi la basilica di Santa Maria Maggiore sfileranno migliaia di fedeli e figuranti per un presepe vivente. Durante il corteo storico deviate le linee dell’autobus 16, 70, 71, 360, 590, 649, 714 e C3.

Villaggi e mercatini di Natale

Sabato e domenica, villaggio di Natale a Isola Farnese con l’autovus 032 che salterà le fermate di via Isola Farnese e piazza della Colonnetta. Altro mercatino di natale domenica 17 dicembre in viale della XVII Olimpiade con la linea 53 verrà deviata lungo viale De Coubertin e la 982, invece su via Svezia.

Cortei

In zona Giardino di Roma dalle 16:00 cammino per la pace da via Gustavo Cacini a via Paolo Stoppa, passando per via Domenico Modugno, via Massimo Troisi e via Nora Ricci. Per questo deviazioni per la linea 712.

A Ostia, manifestazione socio-culturale a via delle Baleniere. La strada sarà chiusa tra i civici 2 e 137. Le linee di bus 04, C4, C13 e C19 saranno deviate su viale Vasco de Gama, via dei Velieri e via Isole di Capoverde.

Consuete deviazioni festive per le linee 170, 719 e 781 a Porta Portese a cui si aggiunge la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali. Solite deviazioni per i bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB.

Lazio-Inter

Domenica alle 20:45 all’Olimpico si giocherà Lazio-Inter. Per la partita di Serie A noto piano trasporti con divieti di sosta a partire già da molte ore prima del fischio d’inizio presso il foro Italico ma nche sul lungotevere della Vittoria, da piazzale Maresciallo Giardino a piazza Monte Grappa. I tifosi biancocelesti muniti di biglietto potranno parcheggiare nelle zone a loro adibite a piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade.

Per raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici le alternative sono il tram 2 oppure le16 linee bus che da diverse zone di Roma raggiungono l’area del Foro Italico. Ecco gli autobus per arrivare all'impianto: