Le strade chiuse a Roma sabato 15 e domenica 16 giugno

Il fine settimana di Roma si tinge di arcobaleno con la parata finale del Pride. A questo si aggiungono i concerti, i maxi schermi per il debutto della Nazionale di calcio ad Euro 2024 e anche agli scioperi. Un weekend intenso con diverse chiusure stradali e modifiche al trasporto pubblico previste.

Il Roma Pride 2024

Sabato 15 giugno si concluderà la settimana del Roma Pride 2024. Per l’occasione è prevista la tradizionale parata che partirà da piazza della Repubblica alle 16:30 e arriverà (ore 19:00) a via delle Terme di Caracalla. La sfilata passerà per le vie del Centro di Roma da via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione diversi i divieti di sosta individuati. Infatti sarà vietata la sosta a Piazza della Repubblica, via delle Terme di Caracalla, via Enrico De Nicola, via Liberiana, via delle Terme di Diocleziano e via Cavour. Le chiusure delle strade porteranno anche alle modifiche delle linee 3L, 5, 14, 16, 38, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 117, 118, 160, 170, 223, 310, 360, 590, 628, 649, 714, 910, H, C2,C3. PERCORSO, STRADE CHIUSE E BUS DEVIATI

Lo sciopero

Dalle ore 03:00 della notte tra sabato e domenica alle 02:00 della notte tra domenica e lunedì è stato annunciato lo sciopero nazionale del personale mobile di Trenitalia e Trenitalia Tper. La protesta non interesserà le reti di Atac, Roma Tpl, Cotral e quindi le ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord.

Eventi

In occasione del premio cinematografico “La Pellicola d’Oro” nella giornata di sabato e fino alle 05:00 di domenica resterà chiusa al traffico via Veneto, precisamente tra Porta Pinciana e via Boncompagni. La chiusura costringerà a deviazioni le linee bus C3 - 52 – 53 – 61 – 100 - 160 – 590 – nMA – n201.

Domenica 16 giugno all’Ippodromo delle Capanelle si terrà il concerto “La Prima Festa”. All’iniziativa organizzata dal Comune di Roma e grazie alla collaborazione di Atac saranno messe a disposizione dei cittadini navette gratuite dalla Metro A Subaugusta fino all’impianto.

Manifestazioni

Sabato divieti di sosta a Piazza Santi Apostoli dalle 18:00 alle 20:00 per la manifestazione a sostegno del popolo iraniano da parte dell’associazione "Donna, Vita e Libertà". Domenica ad Ostia si terrà una manifestazione socio-culturale in via delle Baleniere che resterà chiusa al traffico veicolare. Per questo motivo deviati su viale Vasco de Gama, via dei Velieri e via Isole del Capo Verde i bus 04, C4, C13 e C19. Infine deviazioni per le linee 170, 719 e 781 per il Mercato di Porta Portese e delle linee 51, 75, 85, 87 e 118 per la pedonalizzazione festiva dei Fori Imperiali.