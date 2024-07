Le strade chiuse a Roma sabato 13 e domenica 14 luglio

Sabato 13 e domenica 14 luglio saranno diverse le strade chiuse nella Capitale a causa concerti e lavori stradali che modificheranno la mobilità pubblica e privata in città.

I Coldplay all’Olimpico

Venerdì 12, sabato 13, lunedì 15 e martedì 16 allo Stadio Olimpico si esibiranno i Coldplay. Le quattro serate della band britannica, attese migliaia di persone per il concerto, avranno un impatto importante sotto il profilo della mobilità con possibili ripercussioni per la circolazione area Foro Italico. Per l’occasione divieto di transito su piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, Largo Ferraris IV, Ponte Duca D'Aosta e via Edmondo de Amicis. Si potrà raggiungere l’impianto con 19 linee bus a partire dal bus sostitutivo del tram 2. Ecco tutti i mezzi di trasporto pubblici disponibili: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio), 168 (stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade). Qui tutti i dettagli.

Modifica viabilità a Trastevere

Dalla mezzanotte di sabato 13 luglio alla mezzanotte di lunedì 15 luglio previsti divieti di sosta tra piazza Sonnino, in viale Trastevere sino all'altezza di via Morosini in direzione sia di via Saffi sia di piazza Belli per via degli interventi degli operatori del dipartimento ambiente sulle alberature e piccole aree verdi. Nelle stesse giornate tra le 07:00 e le 17:00 in piazza Belli sarà chiusa al traffico la corsia laterale in direzione di via Saffi, tra lungotevere Sanzio e piazza Sonnino; sulla stessa piazza Sonnino, la chiusura interesserà la corsia laterale destra in direzione di via Saffi, tra piazza Belli e viale di Trastevere e la corsia laterale in direzione di Ponte Garibaldi, da viale Trastevere a piazza Belli. In viale Trastevere, chiusa la corsia laterale destra in direzione di via Saffi, tra piazza Sonnino e fino a via Aurelio Saffi, nonché sulla corsia in direzione Ponte Garibaldi, tra largo da Feltre (ministero Istruzione) e piazza Sonnino.

Varie

Come di consuetudine nei giorni festivi via dei Fori Imperiali diventa isola pedonale. Dunque deviazione in arrivo per le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118 e della nMB nella notte tra sabato e domenica. Deviazione anche per le linee 170, 719 e 781 per via del Mercato di Porta Portese.