Le strade chiuse a Roma sabato 13 e domenica 14 aprile

Manifestazioni, cortei e sport fra gli appuntamenti del weekend romano nella Capitale che causeranno blocchi e modifiche al trasporto pubblico e privato.

Lo sport

Gli eventi sportivi in città partiranno nella serata di venerdì 12 aprile con la partita all’Olimpico Lazio-Salernitana, col solito piano trasporti e culmineranno sabato 13 con la Iulia Run. Si tratta della corsa podistica in programma dalle ore 08:00 in zona quartiere Trieste e organizzata dal Liceo Giulio Cesare. Alla gara parteciperanno quasi 800 atleti che effettueranno cinque giri sul seguente tracciato: corso Trieste, via Corsica, via Capodistria, via Nomentana (corsia complanare), vicolo della Fontana, via delle Alpi, piazza Caprera, via degli Appennini, piazza Trento, via Malta, Corso Trieste. Per il regolare svolgimento della corsa saranno deviate le seguenti linee autobus: 38, 80, 88 e 89.

I cortei

Tra le 15:00 e le 18:00 di sabato da piazzale Ostiense a piazza Vittoria si terrà un corteo, in cui è prevista la partecipazione di 1.000 manifestanti, organizzato dal Coordinamento per la Palestina per chiedere la fine della guerra. La manifestazione transiterà da viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana, viale Alessandro Manzoni e via Emanuele Filiberto. Viabilità: divieti di sosta su piazza Vittorio. Causa corteo, saranno temporaneamente chiuse e deviate diverse linee del trasporto pubblico: 3L, 8, 16, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 280, 360, 590, 649, 714, 715, 716, 718, 719, 769, 775, 792 e C3.

Sempre nel pomeriggio circa 100 persone si mobiliteranno nel pomeriggio da piazzale Tiburtino a Piazzale del Verano per commemorare i partigiani nella manifestazione di Patria Socialista. Per questa ragione entro le ore 11:00 dovranno essere rimossi i veicoli parcheggiati su piazzale Tiburtino. Deviazioni per le linee C3, 71, 492 e 19Nav.

Dalle ore 11:30 alle 13:00 invece protesta a piazzale di Porta Pia contro la nuova riforma del Codice della Strada e fornire nuove proposte” rivolta al M.I.T. - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Domenica 14 aprile invece dalle 09:00 alle 13:00 sfilata di carnevale delle associazioni latino americane da Largo Corrado Ricci a Via dei Fori Imperiali.

Modifiche della domenica

Come di consueto via dei Fori Imperiali diventa isola pedonale. Stop alla circolazione e deviazione dunque per i bus 51, 75, 85, 87 e 118 e per la nMB Nella notte tra sabato e domenica. In zona Porta Portese, consueta deviazione festiva per le linee di bus 170, 719 e 781.

