Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 maggio

Lo sport la fa da padrone nel weekend dell'11 e 12 maggio nella Capitale fra gli Internazionali di tennis, il calcio e la corsa a sostegno della ricerca sui tumori del seno. Non mancano nemmeno le manifestazioni e le conseguenti modifiche alla rete del trasporto pubblico.

Manifestazioni

Sabato per ricordare “la giornalista palestinese Shireen Abu Akleh e tutti i giornalisti morti durante la guerra in Palestina” dalle ore 17:30 alle 20:00 si terrà un corteo da piazza Vittorio a piazzale Aldo Moro. All’iniziativa parteciperanno mille persone che transiteranno per via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni, via Giovanni Giolitti e via di Santa Bibiana, piazza di Porta San Lorenzo, piazzale Tiburtino e via dei Marrucini. Le vie saranno chiuse al traffico e ci saranno deviazioni per le linee bus C2, C3, 5, 14, 71, 105, 360, 492, 590, 649.

In piazza Vittorio all’Esquilino la manifestazione di Ultima Generazioni a cui prenderanno parte 200 persone per chiedere fondi al Governo per l’aiuto alle vittime di eventi climatici estremi.

La commemorazione

Domenica e lunedì evento commemorativo al Portico d'Ottavia. Sarà vietato sostare sul lungotevere dei Cenci, tra via di Monte Savello e piazza delle Cinque Scole; via del Tempio; via Catalana; via Elio Toaff; piazza delle Cinque Scole; via del Portico d’Ottavia, nel tratto compreso da piazza Costaguti a largo 16 Ottobre 1943; largo 16 ottobre 1943; via di Santa Maria de Calderari, nel tratto compreso tra piazza delle Cinque Scole e via Arenula; via della Reginella; piazza Costaguti.

Sport

Domenica 12 maggio alle 12:30 all’Olimpico per la 36esima giornata di Serie A si gioca Lazio-Empoli. Per l’occasione la Lazio celebrerà i 50 anni dalla vittoria del primo scudetto. Solito piano mobilità intorno allo stadio con divieti di parcheggi nelle zone limitrofe del Foro Italico, (dove si stanno svolgendo gli Internazionali di tennis, ndr. Pe raggiungere l’impianto con i mezzi pubbici i tifosi potranno su 19 linee bus. Ecco quali: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982.

Da piazza Bocca della Verità alle 10:00 partirà la 25esima edizione della Komen Race for the cure l’iniziativa a sostegno della ricerca sui tumori del seno. Si potrà scegliere di partecipare alla passeggiata di 2km o alla corsa di 5km aperta a tutti oppure alla gara competitiva di 10 km. Dall’1 di sabato chiuderà al traffico via dei Cerchi, alle 04:30 via Petroselli e dalle 06:30 percorso via San Gregorio, Porta Capena, largo Vittime del Terrorismo-via Baccelli, viale delle Terme di Caracalla (lato Stadio). A seguire chiuderanno (dalle 07:00) via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità mentre dalle 09:00 chiuderà al traffico l'intero percorso della gara fino alle 14:30 (sino alle 15.30 resteranno chiuse via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole). Per consentire il regolare svolgimento della corsa sarà modificato il percorso dei seguenti bus e tram: H, C3, 3Nav, 8, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, n716, nMC, nME.

Altro

Consueta pedonalizzazione festiva domenica 12 maggio per via dei Fori Imperiali con deviazioni per le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB.

Per il mercato di Porta Portese deviate le linee 170, 719 e 781.