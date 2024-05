Le strade chiuse a Roma sabato 1 e domenica 2 giugno

Weekend del 2 giugno ricco di eventi nella Capitale. Fra tutti ovviamente la parata per la Festa della Repubblica con restrizioni al traffico già a partire dalla notte di sabato 1 giugno.

La Festa della Repubblica

Per le celebrazioni del 2 giugno al Quirinale per tutto il fine settimana ci saranno divieti di sosta su e di transito su via XXIV Maggio; vietato sostare anche a piazza e via del Quirinale. Possibili chiusure, poi, sempre su via XXIV Maggio, via Mazzarino, via e piazza del Quirinale, via della Dataria. Qui tutti i dettagli.

Processioni

Sabato 1 giugno dalle ore 19:30 a Torrevecchia si terrà la processione per la Festa del Corpus Domini. I fedeli si muoveranno per via Moneglia, via Taggia, via Castelbianco e via di Torrevecchia e questo comporterà lo stop alle linee 46 e 49.

A La Rustica, dalle 08:00 di venerdì alla mezzanotte di domenica, festa Patronale della Parrocchia “Madonna N.S. di Czestochowa” con chiusura al transito di Via Delia e deviazione per la linea n543.

Domenica 2 giugno celebrazioni nelle basiliche di San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore alla presenza di Papa Francesco con processione tra San Giovanni e Santa Maria Maggiore lungo via Merulana. Per l’occasione divieti di sosta già dalla mattina in via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via e piazza dell’Esquilino. Possibili chiusure in piazza di Porta San Giovanni; via e piazza dell’Esquilino.

A Giardinetti, festa parrocchiale a via Turino di Sano. La strada sarà chiusa da via degli Orafi a via Santarelli. Chiusa anche via degli Orafi, tra via Maggiolini e via Turino di Sano. La linea 056 non raggiungerà il capolinea di via Raimondi, limitando le corse a via Casilina altezza via degli Orafi.

Le manifestazioni

Si parte sabato 1 giugno alle ore 14:00 con un corteo da piazza Vittorio Emanuele II a piazzale di Porta Pia a cui prenderanno parte circa 2mila persone. I manifestanti percorreranno via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni, via Giovanni Giolitti, via di Santa Bibbiana, piazza di Porta San Lorenzo, piazzale Tiburtino, via Tiburtina, via dei Marruccini, piazzale Aldo Moro, viale delle Scienze, viale dell’Università, viale Castro Pretorio e viale del Policlinico. Per il regolare svolgimento del corteo, fino alle ore 19:00 subiranno deviazioni i bus e tram 5, 14, 60, 61, 62, 66, 71, 82, 90, 105, 310, 360, 490, 492, 495, 590, 649, C3.

A Cinecittà dalle 17:00 alle 20:00 si manifesta per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti LGBT. Circa mille persone partiranno da largo Spartaco e arriveranno in via Pietro Silva percorrendo via Lucio Sestio, via Ponzio Cominio, piazza e viale dei Consoli, piazza dei Tribuni, via Monte del Grano, largo dei Quintili, via del Lentuli, via dei Quintili, via Camillo Manfroni e piazza Giuseppe Cardinali. Divieti di sosta (anche su largo Raffaelle Pettazzoni) e modifiche ai percorsi dei bus 409 - 558 - 590.

Nel pomeriggio, dalle 14, in Centro manifestazione politica a piazza del Popolo. Divieti di sosta e chiusure in: piazza del Popolo; viale Gabriele D’Annunzio; via del Babuino; via del Corso; via di Ripetta; via Ferdinando di Savoia. Possibile deviazione o limitazione della linea 119.

Domenica 2 giugno dalle ore 08:00 alle 22:00 manifestazione socio culturale e chiusura al traffico in via di Tor Sapienza nel tratto compreso tra piazza Cesare de Cupis e via Adriano Cecioni. Deviazioni per le linee 150F e 313, 314 e 437. Dalle 19,45, processione tra via di Tor Sapienza, via Stefano Ussi, via Edoardo Dal Bono, via Adriano Cecioni, via Felice de Andreis, via Rosati, via Lorenzo Delleani, di nuovo via Di Tor Sapienza. Possibili momentanee chiusure e deviazioni.

A Ostia, manifestazione a viale delle Repubbliche Marinare, nella carreggiata dal lungomare Paolo Toscanelli a Corso Duca di Genova. La linea di bus 05, direzione via Mar Rosso, sarà deviata sul lungomare Paolo Toscanelli, via Giuliano da Sangallo, corso Duca di Genova, per poi tornare su viale delle Repubbliche Marinare dove però salterà una fermata.

Sport

Domenica alle ore 07:30 a Primavalle si terrà la corsa podistica amatoriale “Primavalle Run 2024”. Partenza e punto di arrivo la parrocchia "Santa Maria Assunta e San Giuseppe", in piazza Clemente XI. La gara comporterà deviazioni alle linee 46, 49, 916, 983.