Le strade chiuse a Roma sabato 5 e domenica 6 agosto

Iniziato il mese di agosto, non si fermano i cantieri in città né le chiusure stradali e le deviazioni al traffico, complice anche il concerto degli Imagine Dragons al Circo Massimo, che ha fatto scattare il piano mobilità in vista dell'arrivo di circa 70.000 persone in zona. Ecco allora le modifiche alla viabilità nel primo weekend del mese.

Imagine Dragons al Circo Massimo

Dalle 21, come detto, al Circo Massimo inizia il concerto degli Imagine Dragons, che porterà in zona circa 70mila spettatori. Dal punto di vista della viabilità, già chiuse al traffico via dei Cerchi, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell'Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin. Già deviate le linee 628, 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716 e 781.

Il "Miracolo della Neve" in piazza di Santa Maria Maggiore

Dalle 21 in piazza di Santa Maria Maggiore si svolgerà la tradizionale rievocazione storica del Miracolo delle Neve. All'evento assisteranno circa 400 persone. Dalla mezzanotte divieti di sosta nella zona, dalle 19 poi previste chiusure al traffico in piazza Santa Maria Maggiore; via Carlo Alberto (tra Santa Maria Maggiore e via Carlo Cattaneo); via Merulana (tratto compreso tra piazza Santa Maria Maggiore e via dello Statuto); via Gioberti (tra piazza Santa Maria Maggiore e via Napoleone III); via dell'Esquilino; via Liberiana e via dell'Olmata. Deviazioni per le linee 16 – 70 – 71 – 360 – 590 – 649 – 714.

Via dei Fori Imperiali pedonale

La domenica via dei Fori Imperiali è isola pedonale. Deviazione, dunque, per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB.

Sospese le ztl notturne

Ad agosto, le zone a traffico limitato notturne di Centro, Trastevere, San Lorenzo e Testaccio sono sospese. Torneranno attive da venerdì primo settembre. Restano regolarmente attive, con i consueti orari, le altre ztl.

Riqualificazione piazza Pia, come cambia la viabilità

Con l'inizio di agosto partono inoltre diversi cantieri in vista del Giubileo, primo tra tutti il progetto di riqualificazione e pedonalizzazione di piazza Pia, tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione, finanziato con 70 milioni di euro del Giubileo. I lavori saranno eseguiti da Anas grazie a una convenzione con Roma Capitale, ed è stata studiata una viabilità alternativa con cambi di sensi di marcia per varie strade, che influenzeranno anche le linee bus, oltre che diverse regolazioni semaforiche e interventi su alcuni posti auto e stalli per i taxi. L’obiettivo, spiega Roma Capitale, è quello di distribuire i flussi di traffico e di limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza.

Nei primi dieci giorni di agosto, dunque, diventano a senso unico gli assi stradali che collegano piazza Adriana a viale delle Milizie: quello di via Virgilio-via Duilio-via Damiata andrà in direzione nord mentre in senso opposto, verso sud, si dirigerà Via Fabio Massimo-via Terenzio.