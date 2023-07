Le strade chiuse a Roma sabato 29 e domenica 30 luglio

Dal rally alla festa di quartiere. Sono diversi gli appuntamenti in città nel fine settimana del 29 e del 30 luglio, che comporteranno strade chiuse e bus deviati per sabato e domenica.

Fino al 30 luglio, spazio all'edizione del 2023 del Rally di Roma Capitale. Le vetture si concentreranno in piazza della Bocca della Verità e da lì, con la scorta della Polizia Locale, a gruppi di 15 percorreranno dalle 18 le vie del centro fino al Colosseo. Dalle 20 i concorrenti saliranno sulla pedana di partenza e percorreranno il tracciato competitivo ricavato a Colle Oppio.

Divieti di sosta in via degli Annibaldi e in via Nicola Salvi, via delle Terme di Tito, largo della Polveriera, via delle Terme di Traiano un tratto di viale del Monte Oppio. Sino alla mattina del 31 luglio, resta chiuso viale del Monte Oppio tra via delle Terme di Tito e via delle Terme di Traiano; via delle Terme di Tito negli stessi giorni chiude ai bus e ai veicoli pesanti più in generale (superiori 3,5 tonnellate); in via Equizia, divieto per i bus e i veicoli pesanti; su via delle Terme di Tito chiusa al transito veicolare la semicarreggiata, lato sinistro del senso unico di marcia, tra il civico 78 e via del Monte Oppio. Nella notte tra venerdì e sabato, sarà deviata la linea bus nMB solo in direzione Laurentina: da via Cavour, percorso su via Liberiana, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, poi normale percorso di linea. Saranno temporaneamente sospese le fermate numero 70278, 72062, 72063, 70742 e 20389.

Sabato in via Edmondo De Amicis e piazzale dello Stadio Olimpico sarà istituito il divieto transito dalle 7 alle 12 per un intervento di pulizia della carreggiata. Come ogni ultimo fine settimana del mese, via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale sia sabato che domenica. Deviazione per le linee 51, 75, 85, 87 e 118. Sabato si sposta anche la linea 117. Nelle notti di venerdì e sabato, deviazione per la nMB.

Domenica a Trastevere si svolgerà la processione della “Madonna Fiumarola” che sfilerà lungo il Tevere dall’imbarco del Circolo Canottieri Lazio, dove partirà alle 19, sino a Ponte Garibaldi dove giungerà alle 20.30 per poi risalire su lungotevere degli Anguillara e raggiungere la basilica di Santa Maria in Trastevere attraversando piazza Belli, viale Trastevere, piazza Sonnino, via della Lungaretta. Dalle 20.30 alle 21.30 deviazioni o brevi stop coinvolgeranno le linee H, 3Nav, 8Bus, 23, 44, 75 e 280.

Nell’ambito dei festeggiamenti “Madonna de’ Noantri” a Trastevere, dopo la processione lungo il Tevere, si svolgerà uno spettacolo pirotecnico dalla terrazza della Basilica di San Crisogono, in piazza Sonnino offerto dalla Confraternita del Carmine. Divieti di sosta in lungotevere degli Anguillara (tratto da Ponte Garibaldi a 50 metri dopo la Calata degli Anguillara); piazza Sonnino (da via della VII Coorte fino al Lungotevere).

Sempre domenica a Porta Portese, deviazione festiva per le linee 170, 719 e 781.