Le strade chiuse a Roma sabato 26 e domenica 27 agosto

Proseguono anche nel mese di agosto, ormai agli sgoccioli, le modifiche al traffico e alla viabilità per cantieri e grandi eventi, con conseguenti strade chiuse e divieti di sosta.

Per l’ultimo fine settimana agostano, weekend di controesodo in cui saranno massicci i rientri verso la città, sono previste in particolare modiche al traffico per il match previsto all’Olimpico alle 20.45 tra Lazio e Genoa. Già dalle 13 di domenica, dunque, scattano i divieti di sosta su Lungotevere della Vittoria, da piazzale Maresciallo Giardino a piazza del Fante. A questo link tutti i dettagli sulle modifiche alla viabilità in zona Olimpico per le partite di campionato.

Nel fine settimana torna inoltre l’isola pedonale in via dei Fori Imperiali, come sempre nell'ultimo week-end del mese. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87, 117 (solo al sabato), 118 e di notte la nMB.

Proseguno, inoltre, i lavori nel maxi cantiere per la riqualificazione di piazza Pia, con conseguenti modifiche alla viabilità in zona. Con l’apertura del cantiere per la realizzazione del sottovia e la pedonalizzazione tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione, da martedì 22 agosto sono state attivate tutte le deviazioni al traffico veicolare e del trasporto pubblico. Decine di agenti della Polizia locale nei punti nevralgici, tra piazza Adriana e il Ponte Vittorio Emanuele II, che diventa a doppio denso di marcia, soprattutto per fornire informazioni sul nuovo tragitto da seguire. A questo link, tutti l'intero piano mobilità.