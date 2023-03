Le strade chiuse e i bus deviati a Roma sabato 1 e domenica 2 aprile

Sarà un week end pieno di eventi a Roma, l'ultimo prima quello di Pasqua e in città già stanno arrivando i primi turisti. Sabato primo aprile sono attese due manifestazioni con decine di bus deviati.

Dalle 8 alle 14, a piazza San Giovanni Bosco, è in programma un presidio sindacale con 500 persone. Dalle 14 alle 19, invece, a piazza Santi Apostoli è prevista una manifestazione per la pace in Ucraina. Anche in questo caso, sono attese 500 persone. Divieti di sosta sulla piazza. Possibili rallentamenti su via Cesare Battisti/piazza Venezia nelle fasi di afflusso e deflusso.

Restando in Centro, dalle 15 alle 18 è in calendario un corteo promosso dall'associazione Gender X: da piazza dell'Esquilino raggiungerà piazza Madonna di Loreto, nei pressi di piazza Venezia, sfilando lungo via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Il titolo della manifestazione, a sostegno dei giovani transgender, è "Protect Trans Youth". All'iniziativa sono previste 250 persone. Possibili chiusure e deviazioni per le linee 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649 e 714. Entro le 12, divieti di sosta (escluso disabili e a targa diplomatica), inclusi velocipedi e monopattini, anche tramite la rimozione forzata, nel settore di via dei Fori Imperiali, altezza piazza della Madonna di Loreto.

La domenica delle palme

Il due aprile ci sarà la celebrazione in Vaticano per la Domenica delle Palme. Entro la mezzanotte (nella notte tra sabato e domenica) saranno rimossi eventuali veicoli in sosta su via di Porta Angelica; Borgo Vittorio (da via di Porta Angelica a via del Mascherino) e Borgo Pio nello stesso tratto; via del Mascherino (da via dei Corridori a Borgo Vittorio); piazza della Città Leonina, largo del Colonnato, via dei Corridori (tra largo del Colonnato e via dell'Erba); via della Conciliazione compresi i controviali da via della Traspontina a piazza Papa Pio XII, via Rusticucci, via dell'Erba, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via Pfeizer, largo degli Alicorni, Borgo Santo Spirito (da largo degli Alicorni a largo Gregori); via Paolo VI e piazza del Sant'Uffizio. Oltre alle chiusure, poi, di porzioni di strade in corrispondenza dei transennamenti per la creazione di varchi di accesso, dalle 7 saranno vietate al transito veicolare Borgo Santo Spirito all'altezza di largo Gregori, via dei Corridori all'altezza di via dell'Erba e via di Porta Angelica.

La gara podistica

Dalle 9,30 alle 11,30 è in programma Run for Autism gara podistica di 10 chilometri con partenza e arrivo in piazza della Bocca della Verità. Il medesimo percorso sarà seguito dalla anche dalla corsa non competitiva sulla distanza dei 5 chilometri, dalle 9,30 alle 11. La Run for Autism percorrerà via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, via Cavour sino a via degli Annibaldi, ritorno su largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via di San Gregorio, via dei Cerchi, passaggio nel Circo Massimo, piazzale di Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca e ritorno su piazza Bocca della Verità. Già dalle 7 saranno deviate le linee C3, 3Nav, 30, 44, 71, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781.

Dalle 9 alle 12 si svolgerà il Vivicittà, manifestazione podistica con partenza e arrivo in via dell'Acqua Marcia. Il percorso si snoderà lungo via di Pietralata, via Nomentana, via di Monte Sacro, viale Gottardo, via Monte Nevoso, Parco dell'Aniene, via Benigni, via Furio Cicogna, via Tiburtina, via Cassino, via delle Messi d'Oro, via Castel Boverano. Previste modifiche per le linee 211F in arrivo da PIetralata e 351 dai due capolinea. In caso di deviazioni, il percorso sarà su viale Gottardo e via Cimone. Dalle 8 alle 22, manifestazione socio-culturale a viale di Tor Sapienza, tra piazza de Cupis e via de Pisis. Le linee 150 e 313 saranno deviate su via De Chirico e via Collatina.

Roma-Sampdoria

Dalle 18, all'Olimpico, Roma-Sampdoria, per la serie A di calcio. L'area del Foro Italico è servita dal 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 15 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini) e 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini).