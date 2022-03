Le strade chiuse a Roma sabato 19 e domenica 20 marzo

Manifestazioni contro la guerra in Ucraina e er il sostegno dei diritti dei figli di genitori separati, l'Angelus di Papa Francesco, la domenica via dei Fori Imperiali e il derby Roma Lazio, all'Olimpico. Sarà un week end ricco di eventi a Roma, con strade chiuse e bus deviati sabato 19 e domenica 20 marzo.

Strade chiuse e bus deviati sabato 19 marzo

Nel pomeriggio si svolgeranno due manifestazioni per il sostegno dei diritti dei figli di genitori separati e per la cessazione della guerra. La prima dalle 14 in largo Corrado Ricci, nell’area pedonale altezza via dei Fori Imperiali (lato via Alessandrina), con la prevista partecipazione di circa 400 persone; l'altra dalle 15.45 alle 17, nell’area di via dei Fori Imperiali in prossimità di piazza Madonna di Loreto, sempre con la prevista partecipazione di 400 persone.

Sempre nel pomeriggio manifestazioni contro la guerra in piazza San Giovanni Bosco e in via Flavio Stilicone. Previsti divieti di sosta, possibili chiusure al traffico e rallentamenti per la viabilità.

Domenica l'Angelus del Papa

Domenica alle 12, Angelus a San Pietro. Entro la mezzanotte, prevista la rimozione dei veicoli in sosta sui controviali di viale della Conciliazione da via della Traspontina a piazza Papa Pio XII e transito vietato da via Pfeiffer a via Rusticucci. Transennamenti e parziali chiusure anche in via di Porta Angelica, via dei Corridori e largo degli Alicorni. Dalle 7, divieto di transito su via Rusticucci, ma in base alle esigenze lo stesso provvedimento potrebbe essere adottato anche a largo Ildebrando Gregori in direzione di Borgo Santo Spirito.

Al Trionfale, domenica, tra le 9 e le 19, festa di San Giuseppe in via Andrea Doria, tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Prevista una deviazione per le linee di bus 180F, 490, 492, 495, 913 e 990.

Roma-Lazio, la mobilità per domenica 20 marzo

Dalle 18, all'Olimpico, il derby Roma-Lazio. Attesi oltre 50 mila spettatori. L'area del Foro Italico è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Qui ulteriori dettagli.

Strade chiuse e bus deviati domenica

Non solo Angelus e derby però. Domenica è in programma anche un sit-in dalle 10 alle 12 in piazza dell'Esquilino per le elezioni nelle Filippine. La manifestazione si terrà nello spazio tra l'obelisco e via Cavour. Dalle 15 alle 20 in piazza di Porta San Giovanni, sit-in sul prato accanto alla basilica. E' prevista la presenza di 2mila persone. Sarà predisposto un servizio di viabilità per il rispetto della segnaletica sulla piazza. In base comunque al numero dei partecipanti non sono eslcuse ripercussioni sulla viabilità.

La domenica via dei Fori Imperiali è ancora isola pedonale per l'intera giornata, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la NMB.

Il dettaglio delle linee deviate di via dei Fori Imperiali

- Linea 51 percorso normale da San Giovanni a via Labicana poi via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi, piazza San Silvestro, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, via del Circo Massimo, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, vi Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana, percorso normale.

- Linea 75 in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e Santa Maria Maggiore deviata Labicana, via Merulana, piazza dell'Esquilino.

- Linee 85-87 in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e piazza Venezia deviate via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia.

- Linea 118 nelle tratta Circo Massimo-piazza Venezia deviata piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia

- Linea nMB in direzione stazione metro Laurentina non transita da stazione metro B Colosseo devia via Cavour-via degli Annibaldi-via Nicola Salvi- Colosseo; in direzione Rebibbia devia piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, piazza dell'Esquilino.

Le linee deviate a Porta Portese

- Linee 170-781 non transitano in via degli Orti di Cesare e vie Porta e Pascarella. Deviate in via Rolli e via degli Stradivari.

- Linea 170 direzione Termini e 781 direzione piazza Venezia - fermate non attive 70934-72045-72046 fermate attive 77706-77707; in direzione Agricoltura e Scarperia - Fermate non attive 72075-70951- fermate attive 77709.

- Linea 719 non transita vie Porta/Pascarella. Deviata via degli Orti di Cesare, via Rolli e via degli Stradivari. In direzione Partigiani- Fermate non attive 72045-72046- fermate attive 70951-77706-77707; in direzione Candoni- Fermate non attive 72075- fermate attive 77709.



GIORNI FESTIVI - PORTA PORTESE EST

- Linea 075 in direzione Ponte di Nona, prosegue su viale Palmiro Togliatti, inversione di marcia altezza capolinea tram 14, viale Palmiro Togliatti, via Collatina.