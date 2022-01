Animalisti a Termini dopo la strage di storni del 2021: "Ordinanza anti-botti ignorata"

Per scongiurare quanto accaduto lo scorso Capodanno, quando a Roma migliaia di storni morirono a causa dei botti, fin dalle ore 20.00 del 31 dicembre l'unità di emergenza LAV e il team Investigazioni, assieme ai volontari della sede di Roma, hanno pattugliato le zone della Stazione Termini e limitrofe, che lo scorso anno furono teatro dell'assurda strage di animali che, svegliati improvvisamente da botti e fuochi di artificio, andarono a morire in preda al terrore schiantandosi contro palazzi, cavi elettrici, piloni.

"Come testimoniato dalle immagini riprese dal team Investigazioni, l'ordinanza sindacale che aveva vietato l'utilizzo dei botti è stata sostanzialmente ignorata dai cittadini che ne hanno esplosi in ogni strada cittadina. Fortunatamente però, non si è replicato il massacro accaduto lo scorso anno e quindi non c'è stata la necessità di intervenire -sottolinea la Lav - Pur non essendo accaduta la tragedia che temevamo - e di questo ne siamo estremamente felici - abbiamo dovuto constatare che l'utilizzo di botti e fuochi d'artificio è ancora troppo diffuso, è quindi quanto mai necessario giungere all'approvazione di uno specifico regolamento comunale che vieti definitivamente l'uso dei botti e che preveda una diffusa campagna d'informazione nelle scuole e fra i cittadini lungo tutto il corso dell'anno, come già abbiamo chiesto alla nuova Giunta Capitolina subito dopo il suo insediamento".