L'ex residence chiude, ma non tutti avranno un posto dove andare. Le storie degli occupanti senza speranza

Mancano pochi giorni a quella che, nelle intenzioni di politica e uffici, dovrebbe essere la definitiva chiusura dell'ex residence per l'emergenza abitativa di via Bernardino Alimena 31, alla Romanina. Un risparmio, per le casse comunali, pari a quasi 700mila euro l'anno.

La chiusura dell'ex residence Romanina 2

Il 30 giugno è la data ultima stabilita dal dipartimento valorizzazione del patrimonio, comunicata ai nuclei che vivono in via Alimena e all'Unione Inquilini che da quasi un anno segue l'esito dei ricollocamenti. Quel giorno, però, non sarà una "liberazione" per tutti. Per circa 13 famiglie significherà ottenere, dopo anni di attesa, una casa popolare a San Basilio, Tufello, Villaggio Breda, Serpentara e Tor Bella Monaca. Per altri, il trasferimento in un altro Centro di Assistenza Alloggiativa Temporaneo (una decina dovrebbero finire a Campo Farnia, sempre nel VII municipio). Ci sono tre famiglie, però, che in quanto occupanti senza titolo ad oggi non hanno alternative. E non possono averne.

Raquel incinta e con un figlio minorenne

Raquel ha 27 anni, è cittadina con un permesso di soggiorno scaduto in attesa di rinnovo e una richiesta di residenza fittizia (via Modesta Valenti) in sospeso: "Prima vivevo a L'Aquila - racconta a RomaToday - dove lavoravo h24 come badante. La signora che assistevo è deceduta, io allora a gennaio 2023 mi sono trasferita a Roma per un altro impiego da badante. Sei mesi dopo ho fatto venire mio figlio di 11 anni dal Perù e così ho dovuto interrompere. Siamo andati in una stanza in affitto, ho provato a fare la babysitter per un periodo ma era impossibile anche stare dietro al bambino. In seguito, il padrone di casa aveva bisogno della stanza e ce ne siamo dovuti andare, era novembre 2023. Ho saputo della possibilità di entrare a Romanina 2, non avevo idea di cosa fosse".

"Sto aspettando la residenza fittizia"

La vita, per le prime due settimane, non è stata semplice: "Mi hanno staccato ogni utenza e levato anche la porta - continua - , poi dopo un po', anche grazie all'aiuto degli altri inquilini, ho rimesso la porta e avendo con me un'amica connazionale incinta, che poi ha partorita, sono pure tornate le utenze. Poi lei se n'è tornata in Perù e io sono rimasta". Adesso è incinta anche Raquel: "Sono oltre l'ottavo mese. Con la residenza a L'Aquila non posso avere l'assistenza sociosanitaria qui a Roma, mio figlio ha l'STP (stranieri temporaneamente presenti, ndr), ma anche lui è senza tessera sanitaria. Io il 30 giugno no so dove andare, non mi hanno fornito alternative purtroppo".

Dall'affitto all'occupazione dopo la pandemia

E' di Torre Maura, invece, Simona. Quarantadue anni, sposata dal 2013, fino a pochi anni fa mai avrebbe immaginato di trovarsi a dover occupare abusivamente un loculo all'interno di un CAAT: "Facevo la barista, mio marito il manovale - racconta - e anche se entrambi in nero, riuscivamo a guadagnare abbastanza per pagare 600 euro di affitto, le bollette e il mangiare e vestire per noi e per nostro figlio di 13 anni. Poi è arrivato il Covid, abbiamo perso entrambi l'impiego". Il proprietario di casa non li ha sfrattati, ma dopo circa un anno senza pagare il canone, hanno deciso loro di andarsene: "Nel frattempo sono rimasta incinta del secondo - prosegue la donna - , mio marito non è riuscito a trovare più lavoro, io facevo cose saltuarie come adesso, ma per un periodo ho dovuto smettere data la gravidanza. A maggio 2021 siamo arrivati qui, a novembre ho partorito. Siamo in carico ai servizi sociali municipali, abbiamo percepito il Reddito di Cittadinanza finché non è stato eliminato, poi la Caritas ci aveva attivato una card per fare la spesa all'emporio solidale".

"Non ci sono formule di sostegno al quale possiamo accedere"

Per un attimo la famiglia si è illusa di poter ricevere il buono casa in base alla delibera 163 del 1998, come contributo all'affitto: "Ma poi ci è stato spiegato che, essendo occupanti, non possiamo riceverlo - spiega Simona - e in ogni caso è impossibile farsi affittare una casa senza garanzie. Niente da fare anche per una sistemazione in un SASSAT (servizio di assistenza e sostegno socio alloggiativa, ndr), dove paghi solo le utenze, per lo stesso motivo. Ho fatto domanda a ottobre 2023 per una casa popolare, ma ho 0 punti: siamo sposati, non abbiamo disabilità, non veniamo da uno sfratto". E non scattano nemmeno i 18 punti previsti per chi vive in un ex residence, essendo loro occupanti abusivi. La famiglia di Simona va avanti tra lavoretti saltuari e assegni per la maternità: "Tra questo e il RdC però ho sforato l'ISEE massimo per ricevere il nuovo contributo del Governo, l'assegno di inclusione. Lo abbiamo preso il primo mese, poi ce l'hanno revocato".

Il miraggio di una casa popolare

E infine c'è Daniela, colombiana di 28 anni. Vive con lo zio di 74 e due figli di 8 e 4 anni: "Siamo qui da ottobre scorso - racconta - dopo che ho litigato con mio marito e ci siamo separati, ma senza fare passaggi ufficiali. Un'amica che è stata assegnataria qui mi ha detto che forse c'era modo di avere un alloggio, così ci ho provato. Prima vivevo in affitto, ho ancora la residenza a Guidonia Montecelio e lavoro lì come badante, con un contratto regolare. Mio figlio più piccolo ha la 104, per una invalidità civile. Ho fatto la domanda per una casa popolare, avrei 49 punti e sono in attesa che la Asl produca un certificato rispetto all'insalubrità dell'appartamento in cui stiamo ora a Romanina, che potrebbe aumentare il punteggio. Però ad oggi, come occupante, non ho avuto alternative e non saprei dove andare".

Queste persone, tra pochi giorni, sulla carta saranno costrette a lasciare autonomamente gli alloggi di via Alimena 31. E nonostante le pressioni del sindacato, appare difficile - se non impossibile - che l'amministrazione possa accogliere richieste di assegnazione di altri posti nel circuito dei CAAT.