VIDEO | Messo alla porta da Sheraton dopo quasi 40 anni di servizio. La storia di Mauro

La tesserina che tiene in mano per lui è un vero e proprio cimelio della sua esperienza lavorativa tra queste mura. Una card premio che l’azienda da solo a chi ha almeno 25 anni di servizio, per riconoscerne il merito e il valore. Ma Mauro Boiani, 61enne e padre di due figli, ne ha trascorsi 38 all’interno dello Sheraton Roma Hotel. Una vita intera.

Eppure, come i suoi 163 colleghi, si è visto recapitare una lettera di messa in mobilità, a cui seguirà il temuto licenziamento. Non perché l’azienda stia chiudendo, ma per la sospensione delle attività dovute alla manutenzione.

Azzerato il personale, tra un anno potrà riaprire con quello nuovo: “Probabilmente giovane, senza esperienza, ma che costa poco - dice Mauro -, sicuramente meno di noi”.