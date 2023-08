Nessun liceo ha posto per lei e a meno di un mese dalla campanella è senza una scuola. La mamma: "Sono disperata"

Aule troppo piccole o troppo affollate, spesso entrambe le cose. Una richiesta altissima a rendere la situazione ancor più esplosiva. E così capita che alcuni giovanissimi restino spaesati, senza un istituto superiore dove andare, costretti il più delle volte a ripiegare su indirizzi differenti da quelli scelti o su scuole che si trovano molto lontane dalla residenza. Ci sono però anche casi estremi, come quello di una quattordicenne di Guidonia, fino a fine 2022 residente a Talenti, che a meno di un mese dalla campanella non sa proprio dove andare. Lei vorrebbe studiare Scienze Umane, indirizzo tradizionale, dopo una brutta esperienza al Classico: "Ma non c'è posto in nessun istituto che ho contattato, neanche a Monterotondo" racconta la madre, disperata.

Il cambio di scuola negato a una studentessa del Classico

Può capitare di sbagliare valutazione e iscriversi ad un istituto superiore che non sia nelle proprie corde. E' successo alla figlia di Simone Foroni, 41 anni, impiegata. I primi tre mesi al liceo Orazio di Talenti, nel III municipio, sono stati quasi un incubo: "Non era per lei - spiega la mamma a RomaToday - e per di più ha avuto una brutta esperienza con una delle insegnanti. Da dicembre mi sono messa in moto per farle cambiare indirizzo, voleva andare a Scienze Umane, ma purtroppo le risposte sono state negative. Così, nonostante i costi, l'ho iscritta a una paritaria".

La scelta della paritaria: "Ma mi sono svenata"

Duecentottanta euro al mese di retta, 300 euro di iscrizione, 450 euro per fare l'esame conclusivo e altri 100 (più marca da bollo) per ritirare il certificato di idoneità al secondo anno. In totale oltre 2.500 euro da sborsare: "E non è stato facile, non sono ricca - prosegue Simona - oltre al fatto che mi occupo da sola del sostentamento di mia figlia, avendone anche un'altra di 2 anni delle quale però mi occupo insieme al mio attuale compagno. Sarebbe semplice per me iscriverla all'anno scolastico 2023/2024 ad una paritaria, ma non è fattibile". Così tra aprile e maggio è ripresa la ricerca: "Ho scritto mail e fatto telefonate a oltre una decina di istituti - conferma Simona - ma nessuno mi ha dato una risposta positiva. In alcuni casi non ho ricevuto riscontro, ma quando c'è stato era sempre lo stesso: 'non abbiamo possibilità di accogliere altri iscritti al secondo anno'. L'ultimo diniego mi è arrivato dal 'Vittoria Colonna'". E in effetti il magistrale che si trova in pieno Centro ha da poco ottenuto l'ok a una sede succursale, ma solo a partire da fine 2023, a causa della pesante carenza di spazi.

Solo porte in faccia: "Neanche a Monterotondo hanno un posto"

Da piazza Indipendenza a Re di Roma, da via via della Bufalotta a Prati fino ad arrivare a Monterotondo. In tutta Roma non c'è un liceo che abbia posto per l'indirizzo Scienze Umane: "E neanche a Monterotondo - precisa Simona -, ma specifico che ho escluso dalla ricerca Ostia, Fiumicino, Ariccia. Non posso far alzare mia figlia alle 4 di mattina, farle prendere autobus e treni per andare a studiare. Siamo quasi a metà agosto, dove la mando mia figlia? Pensare al Linguistico sarebbe tosto, dovrebbe recuperare due lingue con un anno di ritardo rispetto agli altri, lei ha fatto solo inglese. E' una situazione difficile".

L'assopresidi: "Scientifici e Scienze Umane al collasso"

Situazione difficile confermata da Cristina Costarelli, dirigente del "Newton" e presidente dell'associazione nazionale presidi del Lazio: "Vivo questo problema da preside - conferma - perché il mio è uno Scientifico ed è molto richiesto come Scienze Umane, in particolare l'indirizzo economico sociale. Io devo dire no a nuovi iscritti perché ho classi con 30/31 ragazzi, dove vado a inserire i bocciati e non ho posto per nuovi. I classici non hanno di queste criticità, essendoci stata una flessione negli ultimi anni. Se la ragazza in questione volesse cambiare indirizzo, abbandonando l'idea delle Scienze Umane, per esempio pensando ad un Linguistico, non dovrebbe sostenere esami ma verrebbe affiancata dai docenti in un percorso di recupero in itinere nelle materie che non ha fatto il primo anno".