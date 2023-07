Aperto all'improvviso, poi l'incidente mortale. Ora per il centro d'accoglienza c'è l'ipotesi chiusura

Un centro d'accoglienza per migranti richiedenti asilo, dalla capienza di circa 200 persone, aperto in fretta e furia all'interno di un comprensorio di villette a Roma sud, proprio sulla Cristoforo Colombo. È la recente novità che i residenti della zona hanno scoperto appena l'11 luglio, quando un pullman ha lasciato all'interno della struttura 40 persone. A distanza di soli 4 giorni, in seguito all'investimento mortale di un giovane eritreo, sembrerebbe che l'opzione di chiuderlo sia tra quelle valutate più idonee da parte della Prefettura che lo gestisce.

Il centro d'accoglienza per migranti a Mostacciano

Una volta era l'hotel Corallo, poi divenne una struttura per famiglie in emergenza abitativa. La notte di Santo Stefano del 2018 un incendio terrorizzò gli inquilini, con 67 persone sfollate e 25 alloggi dichiarati inagibili. Negli scorsi mesi l'immobile è stato completamente ristrutturato e l'11 luglio ha aperto i cancelli a un gruppo di 40 cittadini stranieri, tutti richiedenti asilo arrivati in Italia con gli ultimi viaggi della speranza in mare. Il tutto, apparentemente, all'insaputa non solo dei residenti di Mostacciano e del Torrino, i due quartieri interessati, ma anche - riferisce il comitato di zona - della stazione dei carabinieri di Vitinia e del IX municipio. Nelle intenzioni della prefettura avrebbe dovuto ospitare fino a 200 persone, ma dopo l'incidente mortale che ha visto tragico protagonista un ragazzo eritreo di 20 anni, l'intenzione potrebbe essere quella di chiuderlo e farlo tornare alla sua funzione originaria, quella di centro per l'emergenza abitativa.

"La struttura aperta all'insaputa di tutti"

"Noi non sapevamo nulla, abbiamo assistito ai lavori di ristrutturazione degli ultimi mesi - racconta Francesco Aurea, presidente del comitato Torrino Mezzocammino - e poi l'11 in giornata è arrivato questo pullman, ha lasciato 40 persone e se n'è andato. Non ci risulta ci fossero operatori di qualche cooperativa ad agire come controllori. Neanche il municipio né i carabinieri locali sapevano nulla. Proprio attiguo alla struttura c'è un condominio, sono divisi solo da una siepe e sono stati alcuni abitanti ad avvertirci. Poi la notte tra l'11 e il 12 circa 5 ospiti del centro hanno scavalcato il cancello di ingresso e sono usciti".

L'incidente mortale sulla Cristoforo Colombo

Poi, la tragedia. Un eritreo di vent'anni, privo di documenti, presumibilmente ospite del centro e nel gruppo di coloro che sono usciti dalla struttura con il buio, è stato investito da un'Alfa Romeo Stelvio che procedeva sulla via Cristoforo Colombo, all'altezza di Mostacciano. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, mentre gli altri tre coetanei che erano con lui sono rimasti illesi, ma sono stati soccorsi e portati al Sant'Eugenio in stato di choc.

Nessuna via di fuga

La struttura che nasce dalle ceneri, è il caso di dirlo, dell'ex Hotel Parco Costanza, non ha sfoghi pedonali. Un lungo vialone collega l'edificio alla Cristoforo Colombo, nel tratto che porta verso Ostia, l'unico accesso e via d'uscita. Lì non ci sono marciapiedi, mancano del tutto. Allora cosa è accaduto quella sera? Non è chiaro se il 20enne travolto e ucciso dall'Alfa Romeo Stelvio condotta da uomo di 54 anni fosse appena uscito da lì con gli amici, oppure se insieme a loro stava tornando nel centro di accoglienza.

Di elementi chiari, però, ce ne sono diversi. Il giovane si trovava sul lato opposto a quello dove affaccia il centro, nella parte della Colombo che porta verso l'Eur. È lì che all'altezza del chilometro 12 e 300, nella zona di Mostacciano, è avvenuta la tragedia. In linea d'aria a circa due chilometri dal centro. Come sono arrivati il ventenne e i suoi amici dall'altra parte? I ragazzi potrebbero aver scavalcato i guardrail e attraversato la Colombo dove c'è solamente una striscia continua che divide la carreggiata dove possono marciare le auto con la vegetazione. La polizia locale di Roma Capitale, che indaga con il gruppo Tintoretto, non lo esclude. Una dinamica da chiarire che, a ogni modo, non ridimensiona la gravità della tragedia, ma potrebbe rispondere alla domanda su cosa il gruppo di giovani ci facesse lì, visto che in zona non ci sono locali o ristoranti, e come ci siano arrivati.

De Priamo: "Si valuti inidoneità della struttura"

Alla questione si è interessato subito il senatore Andrea De Priamo (Fratelli d'Italia), ex consigliere capitolino e residente nel territorio del IX municipio. “In seguito alle segnalazioni del comitato - ha fatto sapere a RomaToday - mi sono attivato affinché, pur comprendendo la necessità per il commissario prefettizio di individuare soluzioni di emergenza, venisse valutata la non idoneità della struttura di via Cristoforo Colombo per essere adibita a Centro di Accoglienza e soprattutto la sua impossibilità di ospitare numeri importanti di persone anche per la sua collocazione. Sono quindi fiducioso nella massima attenzione rispetto a quanto segnalato dai cittadini”.