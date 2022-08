La storia di Agricoltura Nuova, la cooperativa nata con le occupazioni dei terreni

A 45 anni dalla sua nascita, la cooperativa sociale Agricoltura Nuova di Castel Di Leva vede messe a rischio seriamente la sua autonomia e la sua produttività a causa di un incendio che ha coinvolto il fienile, il deposito del cibo per gli animali e i pannelli solari che alimentano la struttura. Il rogo si è sviluppato dalle prime ore di lunedì 15 agosto, con una densa colonna di fumo visibile anche a diverse centinaia di metri di distanza.

Da subito sui social diversi utenti hanno pubblicato foto dell'incendio, ma anche post di vicinanza e solidarietà alla cooperativa romana. Il motivo è presto spiegato. Agricoltura Nuova, infatti, affonda le sue radici subito dopo la metà degli anni '70. Un gruppo di giovani disoccupati, braccianti e contadini occuparono i terreni di Roma sud che oggi corrispondono all'area di Castel Di Leva, proprio vicino al santuario del Divino Amore.

La storia della cooperativa Agricoltura Nuova

L'obiettivo era quello di creare lavoro e sviluppare un nuovo modo di fare agricoltura, rivolgendosi non più a grossisti o catene di distribuzione ma direttamente agli acquirenti comuni, ad altri cittadini. Ma prima di tutto l'intento era quello, appropriandosi dei terreni (circa 257 ettari), di impedire le edificazioni che da lì a tutti gli anni '80 avrebbero stravolto negativamente il volto di Roma e del suo prezioso agro. Solo nel 1996 il comune concesse la coltivazione dell'area alla cooperativa sociale, dopo vent'anni di abusivismo. Proprio in quell'anno la realtà si aprì anche agli allevamenti e nel 2010 convertì l'attività all'agricoltura biodinamica.

I giovani occupano i terreni di Castel Di Leva nel 1977 (foto dal sito di Agricoltura Nuova)

La vicinanza della politica romana

Uova, cereali, latte, carne, formaggi e miele sono i prodotti principali che caratterizzano il lavoro di Agricoltura Nuova, con all'interno anche un ristorante. Un'esperienza che da sempre ha attirato anche la politica, in particolare quella di sinistra. Diverse le iniziative negli ultimi anni a firma Pd. Durante la campagna elettorale per le amministrative del 2021, il candidato Roberto Gualtieri concluse un suo tour proprio a Castel Di Leva. Lo stesso Gualtieri, da sindaco, si è recato in sopralluogo subito dopo lo spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco.

Catarci: "Nessun fuoco fermerà un'esperienza eccezionale"

Poche ore dopo il rogo del 15 agosto, l'assessore alla partecipazione e al decentramento Andrea Catarci ha espresso solidarietà alla cooperativa: "Un altro incendio, probabilmente doloso - scriveva su Facebook - ha colpito campi e attrezzature della storica Cooperativa Agricoltura Nuova, quella nata a seguito delle occupazioni di terre e diventata negli anni un insostituibile punto di riferimento cittadino. Forza Agricoltura Nuova, nessun fuoco riuscirà a fermare un'esperienza eccezionale come la vostra".

Roberto Gualtieri in campagna elettorale, nel giugno 2021, durante un evento ad Agricoltura Nuova (foto dal profilo Facebook del segretario Pd San Lorenzo Marco Giordano)

Alfonsi: "Li incontreremo per aiutarli"

Oggi, martedì 16 agosto, l'assessora all'ambiente, all'agricoltura e al ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, oltre ad unirsi al coro solidale, ha espresso "molta preoccupazione rispetto all'alimentazione del bestiame nei prossimi mesi" e ha fatto una promessa: "Vogliamo essere concretamente vicini come amministrazione alla cooperativa - le sue parole - per questo nei prossimi giorni incontreremo i rappresentanti per valutare insieme iniziative che, nell'ambito delle politiche per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole locali, possiamo mettere in campo per favorire la ripresa delle attività dell'azienda".