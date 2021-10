Stop ai viecoli inquinanti nella Ztl Fascia Verde ed Anello Ferroviario. Firmata l'ordinanza

Stop ai veicoli più inquinanti nella Ztl Fascia Verde ed Anello Ferroviario. Il Campidoglio, attraverso due apposite ordinanze firmate dal Sindaco Roberto Gualtieri (n. 175 del 26 ottobre 2021 e n. 176 del 26 ottobre 2021), ha disposto nuove limitazioni per i flussi di traffico in città, nel periodo che intercorre tra l'1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022, dispondendo delle misure restrittive alla circolazione dei mezzi più inquinanti, come già fatto dalla Sindaca uscente Virginia Raggi nello stesso periodo compreso fra lo scorso e quest'anno (scadenza dei termini il 31 ottobre 2021).

Come si legge sull'ordinanza del Campidoglio, "rilevato che nel territorio di Roma Capitale il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici", "considerando che con precedente ordinanza sindacale n.210/2020 (in vigore fino al 31 ottobre 2021) è stata data applicazione all'interno della ZTL "Anello Ferroviario" al provvedimento permanente di limitazione della circolazione ai ciclomotori e motoveicoli "Euro 1" a due, tre, quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi. Ordina di vietare l'accesso ai veicoli più inquinanti nella Ztl Fascia Verde ed Anello Ferroviario.

Le limitazioni nella Fascia Verde

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) "Pre Euro 1". "Euro 1"

- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) "Pre Euro 1", "Euro 1", ed "Euro 2".

Le limitazioni nella ZTL Anello Ferroviario

- ciclomotori e motoveicoli "Euro 1" a due, tre, quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi.

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) "Euro 2"

- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) "Euro 3"

Categorie esentate

1 - veicoli muniti del contrassegno di persone invalide

2 - veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il pronto intervento di acqua, luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico, e al trasporto salme

3 - veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo

4 - veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico-ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione Civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano.

5 - veicoli adibiti al trasporto di partecipanti ai cortei funebri.

6 - veicoli con targa C.D, S.C.V. e C.V.

7 - veicoli adibiti al trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici.

8 - veicoli BI-FUEL (Benzina/GPL o metano), anche trasfromati, marcianti con alimentazione GPL o meno.

9 - veicoli regolamentati ai sensi della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018.