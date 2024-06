Roma senza tram, dal primo luglio al via i lavori. Le date e tutte le informazioni

Da domani, lunedì primo luglio, Roma sarà senza tram per due mesi. Dopo oltre cento anni dalla sua realizzazione, infatti, prenderanno il via i lavori di adeguamento dello storico deposito di Porta Maggiore, impianto che dovrà essere profondamente rivisitato per ospitare i nuovi tram da 33 metri.

Al via i lavori

L'attività procederà di pari passo con i lavori già in corso lungo tutta l'infrastruttura, che accompagneranno il processo di rinnovo della rete tram. Con modifiche fino al 2 dicembre, per tutto il servizio tranviario della città, quando l'intero servizio tram sarà attivo con una infrastruttura e un deposito rinnovati.

"Durante i lavori l'articolazione delle linee tram, che verranno supportate da servizi sostitutivi di bus, dipenderà dalla tipologia ed estensione degli interventi necessari oltre che dalla operatività disponibile del deposito di Porta Maggiore", ha spiegato Atac che poi ha aggiunto: "È prevista la sostituzione integrale delle linee tram con bus dalla seconda metà di settembre ai primi di novembre".

Le date dei lavori sui tram

Dal 1 luglio al 4 agosto, le linee 2 e 8 verranno sostituite integralmente da bus; la linea 3 viaggerà su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia. La linea 19 tra Porta Maggiore e piazza Risorgimento. Servizio regolare su rotaia per le linee 5 e 14.

Dal 5 agosto al 15 settembre, le linee 5 e 8 saranno sostituite da bus lungo l'intero itinerario; le linee 3 e 19 saranno attive su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia. Regolari le linee 2 e 14.

Dal 16 settembre al 3 novembre l'intera rete tram viaggerà su bus. Infine, dal 4 novembre al 1 dicembre le linee 2, 5 e 8 saranno sostituite da bus lungo l'intero itinerario. Le linee 3 e 19 saranno attive su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia, mentre la linea 14 viaggerà regolarmente su tram. Il servizio sul'intera rete tram tornerà regolare con le prime corse del 2 dicembre.

Lavori per migliorare

Per l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, "gli interventi per la riqualificazione e l'ammodernamento di tutti gli asset sono fondamentali per permettere al trasporto pubblico di tornare alla sua piena efficienza".