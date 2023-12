Estate 2024 a Roma senza tram, pubblicata la gara per il deposito di Porta Maggiore

È stato pubblicato il bando di gara per il rinnovo del deposito dei tram di Porta Maggiore. L’appalto, diviso in tre lotti, servirà per rimodernare l’infrastruttura in vista dell’arrivo dei nuovi tram per il Giubileo. Un’opera attesa e che causerà, per la prossima estate, lo stop alla circolazione dei tram in città per almeno due mesi.

La gara

La gara è stata divisa in tre lotti e ha un valore stimato di 9 milioni e 529 mila euro. Il primo lotto comprende 12 scambi tramviari di raggio 50, 47 scambi raggio 25, 12 intersezioni e 59 casse di manovra meccanica, per un importo complessivo di 7 milioni e 552 mila euro. Il secondo lotto comprende 1440 traverse e traversoni in legno, 3250 traverse in c.a.v.p. (calcestruzzo) e 2940,78 metri quadri di materassino antivibrante: questo lotto ha un valore stimato di 1 milione e 259 mila euro. Il lotto 3 comprende 4320 rotaie a gola 621 in barre da 18 metri, il cui peso è pari a 268 tonnellate per un totale di 717 mila euro.

Il primo lotto verrà finanziato con fondi giubilari mentre gli altri due con fondi di bilancio di Atac. Inoltre, la consegna del lotto 1 e del lotto 2 dovrà avvenire in due soluzioni, la prima a 120 giorni dalla consegna dell’appalto e la seconda a 150 giorni. Il terzo lotto, invece, dovrà avere la consegna in un’unica soluzione a 180 giorni.

Tempistiche

È chiaro che le tempistiche dei lotti andrebbero ben oltre i due mesi estivi preventivati per lo svolgimento dei lavori. Roma non può stare senza tram a settembre quindi i lavori verranno realizzati in maniera tale da rendere operativo il deposito entro la fine di agosto o poco oltre. Del resto, senza la struttura di Porta Maggiore i nuovi tram non avrebbero una “casa” e la mobilità di superficie su ferro resterebbe interrotta.

Deposito di Porta Maggiore

Il deposito di Porta Maggiore al Prenestino sarà quindi ristrutturato per ospitare i tram della nuova linea Termini-Vaticano-Aurelio, oltre a quelli delle linee esistenti, la 5 la 14 e la 19. "I nuovi tram che arriveranno a Roma – aveva spiegato Patané - sono lunghi 33 metri e mezzo, anzichè 28 metri, e per questo va adeguato e riqualificato il deposito tranviario di Porta Maggiore, che è l'unico per i tram, a parte un pezzo della rimessa di via Prenestina”.