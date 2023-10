Stop allo spreco alimentare: oltre 40 scuole hanno già aderito alla campagna

Meno sprechi, a partire dalle scuole. C’è un apposito ricettario che il Banco Alimentare del Lazio e la Sodexo, azienda che si occupa dei servizi di ristorazione in molte scuole della città, hanno elaborato un apposito “ricettario”. E’ scaricabile dal portale del municipio I il territorio che ha totalmente sposato il progetto.

Il ricettario antispreco è una guida realizzata per offrire spunti di riflessione. Partendo dal presupposto che “il rispetto del pianeta inizia a tavolo con noi”, il testo offre un ventaglio di consigli su come evitare di buttare via il cibo, ad esempio “pianificando gli acquisti”, surgelando i prodotti, e “facendo la spesa quando non abbiamo fame”. Non mancano anche suggerimenti molto pragmatici, ad esempio per conservare il basiico o per evitare che le banane s’invecchino troppo rapidamente.

Le ricette antispreco nelle scuole del municipio

Cosa c’entrano le scuole? “Nel giorno dedicato alla consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, abbiamo deciso di promuovere un’iniziativa legata ad un menù specifico per i bambini delle scuole e riproposto in uno speciale ‘ricettario antispreco’ rivolto alle famiglie, con anche i consigli su come evitare sprechi- ha dichiarato Piero Pini, direttore regionale area Centro-Sud scuole e sanità di Sodexo Italia-. I valori della semplicità, dell’essenzialità e della praticità colti dalle nostre tradizioni gastronomiche regionali, interpretati in chiave innovativa, ci aprono così le porte ad un futuro più consapevole e sostenibile.”

Il menù proposto alle scuole, ed a cui hanno aderito 43 plessi dislocati nel municipio I, ha puntato su due portate antispreco, presenti anche nel ricettario: la “pasta picchiapò” e il “gateau di patate”. Sono due piatti di recupero, il primo tipico della tradizione romana che veniva impiegato il lunedì per recuperare il lesso del brodo domenicale. Il secondo è un piatto “svuotafrigo” molto apprezzato. Questi piatti sono stati cucinati e serviti dalla Sodexo utilizzando esclusivamente prodotti freschi e preparati in giornata, come ogni giorno.

Il valore del cibo insegnato a scuola

“Crediamo fermamente che la scuola, per la sua valenza educativa, sia luogo privilegiato per l’educazione alimentare, la sensibilizzazione sul contrasto allo spreco alimentare e la promozione della cultura del valore del cibo – ha commentato Giuliano Visconti, presidente del Banco Alimentare del Lazio ODV – È fondamentale indirizzare le giovani generazioni ad un consumo consapevole e quindi equilibrato”.

Nell’iniziativa sono state coinvolte ben 35 cucine scolastiche. Sono quelle che servono le mense di 12 nidi, 5 sezioni ponte, 26 scuole dell’infanzia, 23 scuole primarie e 7 scuole secondarie di primo grado. Sempre sul territorio del Municipio 1 è stata attivata anche un’iniziativa di donazione derrate alimentari a favore della comunità locale bisognosa attraverso la collaborazione con l’ente caritativo Chierici Regolari Somaschi, che svolge l’attività di distribuzione dei pasti a favore delle persone senza fissa dimora tramite la mensa dei poveri.

Le scuole coinvolte fanno capo:

- all’Istituto Comprensivo Elsa Morante

- all’Istituto Comprensivo Daniele Manin

- all’Istituto Comprensivo Dante Alighieri

- all’Istituto Comprensivo Virgilio

- all’Istituto Comprensivo Francesco Guicciardini

- all’Istituto Comprensivo Ennio Quirino Visconti

- all’Istituto Comprensivo via delle Carine

- all’Istituto Comprensivo Regina Elena

- all’Istituto Comprensivo Claudio Abbado

- all’Istituto Comprensivo V.L. Rizzo

- all’Istituto Comprensivo Regina margherita

- all’Istituto Comprensivo Via Parco della Vittoria

- Scuole dell’infanzia comunali di Via galvani, Via Del Falco, Via dei Genovesi, Piazza della Scala