I tassisti chiedono lo stop del servizio che assegna automaticamente i clienti a Fiumicino

Il servizio automatizzato rallenta le procedure e causa disagi tra gli utenti. Siamo all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dove, da marzo 2024, è attivo un nuovo servizio di prenotazione per i taxi. Gli utenti possono infatti prenotare la propria corsa in aeroporto, ricevendo da dei totem posizionati un ticket con la vettura loro assegnata e la tariffa da pagare. Un metodo, pensato dall’Enac, per evitare che i tassisti potessero scegliersi le corse da effettuare. Questa sperimentazione, però, non è mai piaciuta alle auto bianche. Lo scorso 21 giugno, numerose sigle sindacali hanno scritto ad Adr per chiedere si sospendere questo sistema.

Il sistema anti furbetti a Fiumicino

Come funziona il sistema utilizzato, ormai, da circa tre mesi? I taxi che vogliono effettuare le corse da Fiumicino devono essere in possesso del numero progressivo che viene rilasciato entrando al parcheggio remoto di accumulo in via Antonino Zara o tramite device mobile a inizio turno. Ogni conducente taxi sarà tenuto a rispettare rigorosamente il numero di corsa assegnato dal sistema di gestione automatico. L’associazione passeggero – taxi presente ai parcheggi di accosto avverrà quindi in maniera automatica. Il totem rilascia un ticket con QR code ad ogni passeggero con la licenza di un taxi in attesa ben evidenziata. Inoltre, i taxi non potranno permanere all’interno dei parcheggi di accosto dei Terminal “oltre un tempo massimo di 5 minuti decorrenti dall’uscita della decima vettura registrata successivamente al suo ingresso”. Infine, eltro la fine del mese i taxi, al momento dell'uscita dai parcheggi di accosto, dovranno esibire il codice QR del passeggero a bordo.

Le lamentele dei sindacati

I sindacati Ati Taxi, Federtaxi Cisal, Ugl Taxi, Confcooperative Lazio sul taxi, Atapl Claai, Fast Confsal, Uritaxi Lazio, Agci e Uti Fit Cisl Lazio hanno scritto una lettera alla società Aeroporti di Roma, che gestisce lo scalo di Fiumicino, per evidenziare alcune criticità nella gestione del servizio taxi. Secondo i rappresentanti delle auto bianche, l’assegnazione automatica “genera ritardi e disservizi nel caricamento degli utenti, con conseguente allungamento dei tempi di attesa per i tassisti e per i passeggeri prima di poter accedere al proprio taxi”.

Secondo i sindacati, “questa modalità disincentiva l’utilizzo del servizio taxi e costituisce un danno per i tassisti che vedono protrarre i tempi di attesa in aeroporto”. Ad aprile, infatti, al polmone di via Antonio Zara era comparso uno striscione di protesta contro Enac e Comune, per contestare le nuove regole in vigore.

Inoltre, pochi giorni dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, altre sigle sindacali avevano contestato le novità, evidenziando il timore che "in estate, con le orde di turisti che affollano lo stallo, potrebbe verificarsi costantemente che il cliente smarrisca il suddetto voucher o salga a bordo di un taxi diverso da quello assegnato. Questo comporterebbe un blocco della fila e una perdita di tempo sia per il tassista che per il cliente”.

Nuove regole

I sindacati, “pur comprendendo le ragioni che hanno dato le mosse a queste modalità di assegnazione del taxi” utili proprio per evitare che gli autisti possano scegliersi i clienti “più vantaggiosi”, registrano diverse criticità “anche in considerazione dell’alta affluenza di passeggeri in arrivo visto il periodo di alta stagione”. Per questo, è stato chiesto ad AdR di “sospendere questa modalità di assegnazione del taxi permettendo una maggior velocità nelle operazioni di carico dei passeggeri”.

Altre richieste

Nella stessa lettera, i sindacati chiedono “il ripristino della seconda fila di carico presso lo stallo al Teminal 3, mantenendo il percorso protetto dei passeggeri diretti al taxi”, il mantenimento “del sistema di chiamata per le 24 ore senza soluzione di continuità” e, infine, “il ripristino di condizioni accettabili di igiene nei bagni del posteggio polmone che versano in condizioni igieniche e strutturali insostenibili”.