Via obbligo mascherine all'aperto da venerdì 11 febbraio, Zingaretti: "Daje"

Stop alle mascherine all'aperto in tutta Italia da venerdì 11 febbraio. I contagi covid continuano a diminuire nel nostro Paese e il governo sta allentando le misure per tenere sotto controllo la pandemia. In questa direzione vanno anche le nuove regole per la gestione dei casi covid nelle scuole e per le quarantene, così come la riapertura delle discoteche.

Il 31 gennaio l'esecutivo ha deciso di prorogare per altri 10 giorni la misura dell'obbligo delle mascherine all'aperto indipendentemente dalla zona, ma ora si vede la luce in fondo al tunnel. L'ordinanza scade il 10 febbraio: stando a quanto dichiarato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa non sarà quindi riconfermata. Un annuncio dato anche dal presidente del Lazio, Nicola Zingaretti sui social.

"Grazie ai vaccini i contagi calano. L'11 febbraio via le mascherine all'aperto. Stiamo vincendo anche questa! Daje, uniti contro il virus. Riprendiamoci la libertà", ha annunciato il Zingaretti, su Facebook. "Siamo in una fase ancora di lotta contro il covid anche se ci sono segnali incoraggianti, con una decrescita del 30% dei casi in una settimana. Questo è stato possibile grazie ad una campagna vaccinale straordinaria. In questi giorni stiamo riuscendo a piegare la curva dei contagi senza aver dovuto ricorrere a misure restrittive particolarmente invasive per la vita delle persone", ha sottolineato lunedì il ministro della salute Roberto Speranza.

Nel Lazio l'ordinanza che introduceva l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto risale allo scorso dicembre. Per un mese e mezzo i cittadini di Roma e del Lazio hanno dovuto indossare la mascherina anche in strada. Venerdì 11 febbraio - stando a nuove indicazioni - sarà l'ultima volta.