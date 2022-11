Stop ai diesel euro 3: dal 15 novembre al via i divieti

Niente veicoli diesel euro 3 nelle strade della cosiddetta “fascia verde”. Dalla mattinata di martedì 15 novembre il provvedimento firmato dal sindaco Gualtieri è diventato efficace.

Lo stop alle auto diesel euro 3

Rispetto al passato, l’area interdetta ai veicoli a gasolio euro 3 è stata ampliata. Finora infatti le disposizioni restrittive avevano riguardato, per questa tipologia di veicoli, solo le strade del centro storico. Il divieto resta valido h24 nelle giornate comprese tra il lunedì ed il sabato, con esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

Non sono soltanto gli euro 3 a doversi attenere a queste limitazioni, che riguardano infatti anche gli autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2. I divieti di accesso alla “Fascia verde” riguardano infine anche ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1 ed Euro 1 e a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.

Le progressive restrizioni ai veicoli diesel

Le disposizioni contenute nella delibera capitolina, prevedono progressive limitazioni alla circolazione dei mezzi alimentati a gasolio. Dal primo novembre del 2023 infatti, nella fascia oraria 7.30-20.40 non potranno circolare neppure le autovetture alimentate a gasolio Euro 4. Dall’anno successivo invece la stretta per la Fascia verde, per la stessa fascia oraria, riguarderà anche i veicoli Euro 5. Nelle prossime settimane l’agenzia di Roma per la mobilità invierà ai proprietari dei veicoli più vecchi una lettera per avvertirli delle nuove regole di circolazione, avviando contestualmente i lavori per installare i varchi intorno alla Fascia verde per controllare gli accessi.

Aumentano le domeniche ecologiche

Per contenere gli effetti dell'inquinamento, che le centraline dell'Arpa Lazio continuano a monitorare su parametri come il biossido di azoto (No2) e le polveri sottili (PM10), il Campidoglio ha deciso di incrementare anche il numero di domeniche ecologiche, che passano da quattro a cinque all'anno. La prossima, con il relativo stop all circolazione in "Fascia verde", è previsto per la giornata del 20 novembre 2022.