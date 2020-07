E' Stefano Fiori il nuovo presidente del Convention Bureau Roma e Lazio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Stefano Fiori è il nuovo presidente di Convention Bureau Roma e Lazio. Il c.d.a. in carica per i prossimi tre anni è composto da Stefano Fiori, Daniele Brocchi, Onorio Rebecchini, Claudia Maria Golinelli. Il 21 luglio 2020, nella sede operativa della società consortile, presso il Dipartimento del Turismo del Comune di Roma, sono state designate le cariche. Le associazioni di categoria hanno riconfermato la propria rappresentanza nel C.d.A.

Alla presidenza, l’ambasciatore di Unindustria, Stefano Fiori. Daniele Brocchi, già delegato per Confesercenti come consigliere di amministrazione nel precedente mandato, è stato nominato vice presidente. Il presidente del triennio di avvio del Convention Bureau Roma e Lazio, Onorio Rebecchini, è stato riconfermato consigliere di amministrazione quale voce di Federalberghi Roma. Claudia Maria Golinelli è invece l’incaricata di Federcongressi&eventi (in sostituzione di Paolo Novi) eletta nel c.d.a. “Voglio Ringraziare Onorio Rebecchini e Paolo Novi per il percorso avviato insieme – ha dichiarato Stefano Fiori appena nominato presidente – il programma non cambia rispetto ad un indirizzo sempre condiviso da tutti noi del C.d.A., aperto al dialogo e ad obiettivi comuni di sviluppo della meeting industry nel territorio”. “Ci troviamo senz’altro nel momento più difficile mai vissuto dal comparto – ha aggiunto Fiori – ma siamo convinti che l’unione ci consentirà di rafforzarci e reagire sia a livello nazionale, sia a livello internazionale con azioni importanti e concrete, come quelle intraprese fino ad oggi”.

STEFANO FIORI

Stefano Fiori, 64 anni, è amministratore unico di Univers, società operante nel settore viaggi, business travel, incentive, eventi, congressi e formazione. Da sempre l’imprenditore ricopre posizioni di prestigio in associazioni di categoria e rappresentanza aziendale. Recentemente è stato nominato vice presidente di Federturismo Confindustria dopo essere stato presidente della sezione Industria del Turismo e del Tempo Libero di Unindustria. Oltre a presiedere il Convention Bureau Roma e Lazio, siede anche nel Consiglio di Amministrazione del Convention Bureau Italia.

CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO

Il Convention Bureau di Roma e Lazio è stato costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata il 21 giugno 2017 con una compagine di soci e partner attualmente composta da 150 operatori della Meeting & Event Industry affiancati dagli operatori della cultura e dei trasporti. Fanno parte del Convention Bureau Roma e Lazio centri congressuali di prestigio internazionale quali la “Nuvola”, l’Auditorium Parco della Musica, poli fieristici come la Fiera di Roma, player strategici quali il sistema Aeroportuale di Roma, o dei trasporti come Trenitalia, Alitalia, grandi operatori dello sport, service provider, alberghi business e luxury oriented,

PCO, DMC e Incentive House di dimensioni ed esperienza internazionale, teatri, parchi tematici e operatori di servizi tecnici. Il Convention Bureau di Roma e Lazio opera in stretto coordinamento con Roma Capitale e Regione Lazio che ne hanno supportato la nascita e ne sostengono l’attività attraverso un Comitato di Indirizzo, dando vita a una partnership tra pubblico e privato. Obiettivo del Convention Bureau è lo scouting delle opportunità per la meeting industry nel territorio di Roma e del Lazio e l’elaborazione di proposte tailor made. Il Convention Bureau opera con una costante azione di interazione con gli operatori, in accordo con le istituzioni comunicando con trasparenza attraverso tutti i più efficaci canali media e social.