Da Tor Bella Monaca al Parco degli Acquedotti in marcia per il Memorial Stefano Cucchi

Sabato 21 ottobre si correrà la “Staffetta dei diritti”, evento dedicato alla memoria di Stefano Cucchi e giunto, ormai, alla sua nona edizione. Sono passati ormai 14 anni dalla morte di Cucchi, ucciso di botte, come hanno stabilito i giudici, il 22 ottobre 2009.

Prima volta a Tor Bella Monaca

Per la prima volta il memorial attraverserà la periferia della città, da Largo Ferruccio Mengaroni nel quartiere di Tor Bella Monaca alla targa dedicata a Stefano Cucchi al Parco degli Acquedotti, dove si svolgerà l’assemblea pubblica a cui interverranno le associazioni e le realtà sociali che hanno partecipato alla “Staffetta dei Diritti” e sostenuto la battaglia per la verità e la giustizia di Ilaria Cucchi, della sua famiglia e dell’avvocato Fabio Anselmo.

Luoghi simbolo

Come ogni anno il percorso della “Staffetta dei Diritti” toccherà luoghi simbolo delle mobilitazioni per l’affermazione dei diritti umani, civili e sociali. Ogni tappa sarà dedicata alla difesa di un diritto fondamentale e sarà animata dalle associazioni e realtà del territorio quotidianamente impegnate sul tema.+

Il programma del Memorial Stefano Cucchi

La staffetta dei diritti, che partirà alle ore 15 da Largo Ferruccio Mengaroni, toccherà le seguenti tappe: Piazza Giovanni Castano (Tor Bella Monaca), alle ore 16.00 Parco Modesto Di Veglia (Quarticciolo), alle ore 16.20 Lago Ex Snia (via Prenestina), Centro antiviolenza GiuridicaMente Libera (via del Pigneto 281), alle ore 16.45 Scuola Pisacane (via di Acqua Bullicante 30), Parco Sangalli - Largo Petazzoni (Tor Pignattara), alle ore 17.10 Murales Nido di Vespe (via del Monte del Grano 104, Quadraro), Parco di Centocelle (via Papiria, angolo viale Marco Fulvio Nobiliore), Lucha y Siesta (via Lucio Sestio 10). La staffetta terminerà alle ore 18.00 al Parco degli Acquedotti (Via Lemonia, angolo Viale Appio Claudio).

Di seguito le associazioni e le realtà del territorio che aderiscono: Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi; Associazione Stefano Cucchi Onlus; A Buon Diritto; Acad; Alberi in Periferia; A.M.D.I.F Associazione Marocchina Diritto Infanzia e Famiglia; Amnesty International Italia; Angelo Mai; ANPI Roma e Provincia; ANPI VI Municipio; Antigone Lazio; ÀP - Accademia Popolare Antimafia; Articolo21; Asinitas - Centri interculturali con i migranti; Associazione Culturale Comunitaria; Associazione di Quartiere Collina della Pace; Aurelio in Comune; Baobab Experience; BAPNE Italia; Carminella Associazione di Promozione Sociale; Casale Alba 2; Casetta Rossa Spa; Celio Azzurro; Cemea del Mezzogiorno; Centro giovani e scuola d'arte MaTeMù; Cgil FP Roma e Lazio; Cgil Roma e Lazio; CIES Onlus; Cinecittà Bene Comune; Circolo Mario Mieli; Cittadinanzattiva; CNCA Lazio; Comitato di Quartiere Quarticciolo; Comitato di quartiere Villa Certosa; Comune-info; Cooperativa Diversamente; Cooperativa Sociale Folias; Coro Romolo Balzani; Cresco; CSOA La Strada; CSOA Spartaco; Cubo Libro; DaSud; El Chentro Sociale; Emergency Gruppo Roma Appia; Emergency Gruppo Roma Est; Famiglie Arcobaleno APS; Fanfaroma - Associazione culturale Controchiave; Fiom Roma-Lazio; Hollywood tutto sul cinema; LabSu; La Corsa di Miguel; La Fattorietta; Le Donne del Muro Alto; Libera Roma; Libera Roma Presidio "Rita Atria" VII Municipio; Liberi Nantes; Libreria Tuba; Lokomotiv Prenestino; LOtto con tutte; Lucha y Siesta; Mediterranea; Nonna Roma; Open Arms; Palestra Popolare Quarticciolo; PID Onlus; Pisacane 0-99; Progetto Diritti; QuadraCoro APS; Quadraro Gym; Refoodgees; Rete NO Bavaglio; Runners For Emergency; Runner Trainer Roma; Scuola Popolare Tor Bella Monaca; Spin Time; Terra! Onlus; Titubanda Smart; UISP Roma; Una volta per tutte; Via Libera; Villetta Social Lab; Z.O.E. - Zone Oltre le Evidenze.