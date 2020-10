Stefano Cucchi, il sesto memoriale con la ‘Staffetta dei diritti’

È fissato per domenica 18 ottobre l’appuntamento con il sesto memoriale per Stefano Cucchi con la ‘Staffetta dei diritti’. Sono 11 le tappe previste nel percorso che prenderà avvio dal parco degli Acquedotti fino a terminare in piazza Montecitorio: ogni tappa rappresenta un diritto negato e una battaglia di civiltà. Il numero 11 rappresenta il numero degli anni trascorsi dalla sua morte.

Il percorso, una passeggiata non competitiva, si concluderà con gli interventi di Ilaria, della famiglia Cucchi, di Fabio Anselmo, delle associazioni e dei comitati. “Sarà questa l'occasione per rappresentare le istanze dei movimenti e della società civile sui temi dell'accoglienza, dei diritti civili, del reddito universale, dell'ambiente, della violenza di genere, dell'emergenza casa e dei diritti sociali, dei diritti dei detenuti, del diritto al lavoro, delle garanzie costituzionali, dei diritti umani e del diritto alla salute per tutte e tutti” hanno spiegato dal Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi e dell'Associazione Stefano Cucchi.

Le tappe della maratona

Partenza ore 14.00 -Con la partecipazione di Banda Fanfaroma

1) Ore 15:00 Via Lemonia – Via Serafini Giardino Stefano Cucchi ore 15:15 - Tema: Accoglienza - Con Baobab - Coop Diversamente - Ap DaSud

2) Ore 15:15 Via Serafini – Largo Petazzoni ore 15:40 -Passando per Piazza Don Bosco, Piazza dei Consoli, Piazza dei Tribuni, e attraversando il Quadraro vecchio su Via dei Quintili, Tema: Libertà di essere (diritti Lgbtq) - Con Associazione culturale Colibrì

3) Ore 15:40 Largo Pettazzoni (Murales) – Parco delle Energie ore 15.55. Passando dentro Tor Pignattara facendo Via Filarete, piazza Malatesta e spuntando da Via Gattamelata- Tema: Reddito universale Con: UISP Roma

4) Ore 15.55 Parco delle Energie (Ex SNIA) – Piazzale del Verano ore 16.30 Prenestina, tunnel a scalo San Lorenzo, e poi attraverseremo il Quartiere passando dietro la facoltà di psicologia, piazzetta, via dei Sabelli e poi giù verso il Verano. Tema: Ambiente Con Liberi Nantes

5) Ore 16.30 Piazzale del Verano (Obitorio) – Piazza Indipendenza ore 16.40 - Tema: Contro la violenza di genere e il patriarcato. Con Collettivo Una volta per tutte

6) Ore 16.40 Piazza Indipendenza (CSM) – Via XX Settembre ore 16.50 - Tema: Casa e diritti sociali - Con Folias Coop

7) Ore 16.50 Via XX Settembre 8 (Ministero della Difesa) – Via Fornovo ore 17.00 Passeremo per piazza Barberini, Via Sistina e tutta la passeggiata del Pincio fino al Pincio, per poi scendere in Piazza del Popolo e da l'attraversare il Tevere e andare verso via FornovoTema: Diritti dei detenuti - Con Antigone Lazio

8) Ore 17.00 Via Fornovo 8 (Ministero Politiche sociali e lavoro) – Piazza Cavour ore 17.20 - Tema: Diritto al lavoro Con FIOM Roma e Lazio - Libera Municipio VII

9) Ore 17.20 Piazza Cavour (Cassazione) – Via Arenula ore 17.30 Passando dentro Piazza Navona Tema: Garanzie costituzionali Con Avvocato Fabio Anselmo - ACAD - Michele Zerocalcare

10) Ore 17.30 Via Arenula (Ministero di Giustizia) – Fate Bene Fratelli ore 17.40 Attraversando Ponte Garibaldi per poi tornare indietro e attraversare l’Isola Tiberina Tema: Diritti umani Con Amnesty International - ACAD - Michele Zerocalcare

11) Ore 17.40 Fatebenefratelli – Montecitorio ore 18.00 Passando davanti Bocca della Verità – Teatro Marcello – Piazza Venezia – Via del Corso - Tema: Diritto alla salute - Con Emergency - ACAD - Zerocalcare - Matemù

Arrivo ore 18.00 - Piazza Montecitorio - Con la partecipazione della Beng!Band, brass band di Scomodo e Matemù e tutte le associazioni aderenti